La Fiscalía pide al Supremo la absolución de García Ortiz por el delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso

La teniente fiscal del Tribunal Supremo y ‘número dos’ del Ministerio Público, Ángeles Sánchez Conde, ha pedido ante este tribunal la “libre absolución” del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado del delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

“Ninguna intervención puede atribuirse al Fiscal General del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados”, explica la fiscal en el escrito al que ha tenido acceso Infobae España.

Añade que “la información contenida en esos correos electrónicos ya era conocida por otras personas con anterioridad” y García Ortiz “adquirió conocimiento de la misma y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía”.

En el mismo escrito, Sánchez Conde solicita que el juicio que se va a celebrar próximamente, declaren González Amador, su abogado, Carlos Neira, Miguel Ángel Rodríguez Bajón y diez periodistas de diferentes periódicos como Vozpópuli, El País o elDiario.es.

(Noticia en ampliación)