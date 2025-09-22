España

Cuándo se cobran las pensiones en septiembre de 2025: fechas por entidad bancaria

Después del periodo vacacional, la reactivación de los gastos habituales hace que disponer anticipadamente del ingreso sea algo positivo

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
En septiembre, después del verano,
En septiembre, después del verano, muchas personas jubiladas en España aguardan con especial atención el ingreso de sus prestaciones. (Freepik)

Al llegar el mes de septiembre, muchas personas jubiladas en España aguardan con especial atención el ingreso de sus prestaciones. Este año, las principales entidades financieras han decidido adelantar el abono de las pensiones a los más de 10 millones de beneficiarios, un movimiento que impactará directamente en los hogares que dependen de estas rentas. La mayoría de bancos han confirmado que el pago se efectuará entre el 23 y el 25 de septiembre.

Después del periodo vacacional, la reactivación de los gastos habituales hace que disponer anticipadamente del ingreso sea algo positivo. Las pensiones normalmente se abonan entre el 1 y el 5 de cada mes, según el calendario fijado por la Seguridad Social. Pese a ello, la práctica bancaria de anticipar el ingreso se ha consolidado como una estrategia para fidelizar a los clientes pensionistas, considerados leales y prioritarios por las entidades financieras.

Según han detallado desde ON Economía, este septiembre de 2025, la enorme mayoría de bancos adelantarán el abono de las pensiones a partir del día 23, brindando recursos antes de finalizar la cuarta semana del mes. La medida abarca tanto a quienes reciben prestaciones contributivas, como jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares, como a los titulares de pensiones no contributivas.

Cifras clave y dinámica del sistema

Entre los primeros en llevar a cabo el adelanto se encuentran:

  • Bankinter, su filial Evo Banco, Unicaja y Caja de Ingenieros, que realizarán el ingreso el martes 23 de septiembre.
  • El martes 24 será el turno de clientes de CaixaBank y Banco Santander.
  • Para las grandes entidades como BBVA, se prevé el pago el viernes 26 de septiembre, aunque otros años han variado y en ocasiones han retrasado el abono hasta varios días después de la fecha habitual.

En agosto de 2025, el gasto en pensiones en España creció un 6,2% respecto al año anterior, y alcanzó un desembolso mensual de 13.455,6 millones de euros. Más del 73% de este importe se dirigió a pensiones por jubilación, uno de los pilares del sistema español. La pensión media del sistema se situó en 1.312,9 euros mensuales, cifra que engloba todas las clases contributivas.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

La media de las pensiones de jubilación se ubicó en 1.507,5 euros, mientras que la viudedad promedió los 935,8 euros cada mes. Las pensiones no contributivas, que cubren tanto la jubilación como la invalidez para rentas bajas, ascendieron en 2025 hasta 7.905,80 euros anuales (568,70 euros mensuales en 14 pagas).

Las pensiones con menores cuantías han experimentado la subida más notable durante el último ejercicio, un ajuste promovido para reducir la brecha de género y reforzar el nivel de protección social entre los colectivos más vulnerables, de acuerdo con los compromisos del Gobierno.

Cómo cambiar de banco fácilmente y excepciones en el calendario

Las principales entidades financieras justifican el adelanto de las pensiones por la importancia estratégica del colectivo de pensionistas. Proveen una gestión ágil: basta solicitar el cambio de banco mediante un sencillo trámite en el portal de la Seguridad Social, rellenando los datos bancarios requeridos. Este proceso exige contar con una cuenta activa en la nueva entidad. Dada la competencia entre bancos, facilitan el traspaso para captar a nuevos beneficiarios.

En septiembre, el calendario bancario deberá ajustar pagos por días festivos locales. Por ejemplo, el miércoles 24 es la festividad de la Mercè, día no laborable en Barcelona, circunstancia por la cual varias entidades concentran los abonos el jueves 25 para evitar demoras a sus clientes.

Algunas instituciones, como Pibank, mantienen el criterio de abonar las pensiones únicamente tras recibir los fondos desde la Seguridad Social. En estos casos, el ingreso puede producirse entre el 1 y el 4 de octubre, siguiendo el calendario oficial establecido.

Temas Relacionados

PensionesSeguridad SocialEspañaJubilaciónJubilados EspañaPensionistasEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Así es como debes actuar si estás conduciendo y se rompen los frenos: “Podría hacerte perder el control del vehículo y que acabe en tragedia”

Un vídeo de la autoescuela HoyVoy en TikTok explica las maniobras seguras para detener el coche en caso de fallo de frenos y advierte de los errores más peligrosos

Así es como debes actuar

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Francia reconoce al Estado palestino en la Asamblea de la ONU: “Ha llegado el momento de la paz”

El presidente francés llama a “allanar el camino hacia la paz” en medio de la crisis regional

Francia reconoce al Estado palestino

Miguel Torres: “Presumo mucho de Paula porque es un ejemplo de lo que tiene que ser una mujer”

El exfutbolista y marido de Paula Echevarría ha dado el salto a la televisión como participante de la décima edición de ‘MasterChef Celebrity’ y charla con ‘Infobae España’ sobre esta nueva faceta

Miguel Torres: “Presumo mucho de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es como debes actuar

Así es como debes actuar si estás conduciendo y se rompen los frenos: “Podría hacerte perder el control del vehículo y que acabe en tragedia”

Un hombre estafa a 20 ancianos cerca de 8.000 euros con el método del ‘falso revisor’: fue detenido mientras trataba de engañar una víctima en silla de ruedas

Pedro Sánchez lanza un mensaje a Netanyahu: “Una cosa es defender a tu país y otra matar de hambre a niños o bombardear hospitales”

La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Un detective investiga a una empleada que se cogía siempre la baja en la misma fecha, y descubre que era para celebrar el cumpleaños del marido: “Llegaba mayo y se cogía la baja”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Luis Enrique vuelve a escribir

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia