Sánchez advierte que “ya toca” renovar el sistema de financiación autonómica, bloqueado desde hace once años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC (Lorena Sopêna / Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este domingo que “ya toca” renovar el modelo de financiación autonómica, un sistema que lleva once años pendiente de revisión. Lo hizo durante su intervención en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC, celebrada en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ante unas 15.000 personas, según la organización. El jefe del Ejecutivo subrayó que la reforma es imprescindible para “reforzar” el Estado del bienestar y garantizar una financiación más justa y equilibrada para todas las comunidades autónomas.

Sánchez dedicó el tramo final de su discurso a detallar los motivos por los que considera urgente acometer esta reforma, una cuestión que, además, forma parte de los compromisos recogidos en el pacto de investidura que permitió a Salvador Illa ser investido presidente de la Generalitat con el apoyo de ERC.

“Lo vamos a hacer en esta legislatura: vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica, que será bueno para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país”, señaló.

Un debate abierto en el Congreso

Las palabras del presidente llegan en un momento en el que la financiación autonómica ha vuelto a situarse en el centro del debate político. ERC presentó recientemente en solitario en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que la Generalitat pueda asumir la recaudación del IRPF. La iniciativa, acompañada de reproches de su presidente, Oriol Junqueras, al “inmovilismo” del Gobierno central, ha elevado la presión sobre Moncloa en plena negociación de distintos compromisos con los socios parlamentarios.

El Gobierno y la Generalitat han acordado este lunes el nuevo sistema de financiación autonómica, que se basará en los ingresos de las comunidades autónomas y no en el gasto como hasta ahora, aunque no estipula ni cifras ni fechas exactas. (Fuente: Europa Press / Congreso / PP / Moncloa)

Sánchez, no obstante, defendió que su Ejecutivo ya ha realizado un esfuerzo financiero significativo con las comunidades desde su llegada a Moncloa. Según detalló, ha destinado más de 300.000 millones de euros adicionales, “que se dice pronto”, remarcó.

Como ejemplo, citó el caso de la Comunidad de Madrid, a la que, entre 2019 y 2025, se habrán transferido 45.000 millones de euros más respecto a lo que abonó el Gobierno de Mariano Rajoy en un periodo equivalente.

Críticas a la gestión de Madrid y al PP

El presidente aprovechó su intervención para criticar la política fiscal del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Señaló que del total de fondos transferidos a Madrid, “solo el 45%” se habría destinado a mejorar los servicios públicos, mientras que “el resto se lo han dado a los ricos” mediante lo que calificó como “regalos fiscales”.

Asimismo, defendió la quita parcial de las deudas autonómicas acumuladas en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que alcanza los 60.000 millones de euros. Frente a ello, cargó contra el “dogmatismo puro y duro” del Partido Popular, que rechaza esta medida.

El Gobierno central sostiene que esta decisión busca dar oxígeno a las comunidades más endeudadas y garantizar la sostenibilidad de sus cuentas. Para Sánchez, la oposición del PP evidencia una falta de compromiso con el equilibrio territorial y con el sostenimiento del Estado de bienestar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la Fiesta de la Rosa del PSC (Lorena Sopêna / Europa Press)

“Hasta 2027 y más allá”

Más allá de la financiación autonómica, Sánchez quiso lanzar un mensaje de continuidad y estabilidad. “Hasta 2027 y más allá”, aseguró, convencido de que el Ejecutivo agotará la legislatura. Añadió, además, que está seguro de poder revalidar su cargo tras las próximas elecciones generales: “Volverá a haber un Gobierno progresista con un presidente socialista y tendremos a otra persona al frente del PP”, pronosticó.

El presidente también respondió a una crítica lanzada desde el público. “Solamente les digo a quienes no me quieren bien: el permiso para gobernar no me lo dan las clases altas, me lo da la gente con su voto”, replicó.

*Con información de EFE