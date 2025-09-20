“Vi a un hombre corriendo con un arma en la mano, muy amenazante, perseguido por la policía”: un hombre de 50 años es atacado con machete en París

Un hombre de 50 años es atacado con machete en el distrito 7 de París (Pexels)

La tranquilidad del distrito 7 de París, uno de los más prestigiosos de la ciudad francesa, se ha visto interrumpida este jueves, 11 de septiembre, después de que un hombre de 50 años fuer atacado con un arma blanca en la vía pública. De acuerdo con los testimonios recabados por Le Parisien, el suceso dejó desorientados a quienes circulaban por la zona a esa hora. “Vi a un hombre corriendo con un arma en la mano, muy amenazante, perseguido por la policía, y momentos después vimos que alguien estaba herido”, declaró un joven transeúnte.

La escena se desarrolló en la confluencia de la avenida de Breteuil y la rue Eblé, área reconocida por su ambiente familiar y la presencia de niños y vecinos, según destacan residentes. Los mismo vecinos fueron testigos del arma utilizada por el agresor y la describieron como: “Machete”, “cuchillo de carnicero”, “cuchillo”... Al parecer, los habitantes han señalado que el implicado habría estado “jugando al gato y al ratón con la policía” antes de que ocurriera el suceso inesperado.

La información reportada por la Prefectura de Policía de París han precisado que la víctima recibió heridas en la nuca y el brazo. La víctima fue trasladada inmediatamente a urgencias pero, a pesar de las heridas, su vida no corre peligro, de acuerdo con el parte enviado posteriormente a los vecinos. Finalmente, tal y como ha asegurado una fuente policial al citado medio, el atacante “se ha dado a la fuga” y actualmente “se le busca activamente” en la zona.

Un ataque que preocupa al barrio

El presunto agresor huyó a pie en dirección a Les Invalides antes de regresar al número 11 de la rue Eblé. De inmediato, la policía estableció un perímetro de seguridad y evacuó una escuela primaria. El operativo no generó incidentes durante el proceso de evacuación. Sin embargo, algunos testigos consideraron que el agresor podría haberse refugiado en un edificio situado entre la rue Eblé y la rue du Général Bertrand, después de desplazarse por la explanada Jacques-Chaban-Delmas. Hacia las 20:00 horas, la policía mantenía una presencia destacada en el área, mientras se multiplicaban controles y patrullajes, sin que se hubiera producido una detención.

De acuerdo con un boletín informativo enviado a los residentes, la víctima es “un vecino del distrito 7, herido en la cabeza y trasladado al hospital”, cuyo estado no representa riesgo vital. Así, el mensaje le deseó públicamente una pronta recuperación y se solicitó precaución en la zona. Por su parte, la alcaldesa del distrito 7, Rachida Dati, se hizo presente en el lugar para transmitir tranquilidad a los residentes: “Todas las fuerzas policiales están desplegadas en la zona. Disponemos de información gracias a una cámara que muestra las circunstancias en las que se produjo el contacto entre el agresor y la víctima”, ha informado. Igualmente, los servicios de emergencia marcaron una mancha de sangre en el asfalto, impactando a quienes volvían a sus hogares.

Del mismo modo, Dati ha añadido que en el lugar donde sucedieron los hechos “hay una escuela, los jardines de Breteuil suelen estar ocupados por vecinos, hijos de vecinos... Es un barrio muy familiar”, lo que ha generado un malestar añadido. En este sentido, uno de los vecinos del sector, expresó su consternación: “Es un barrio familiar; paso mucho tiempo allí con mi sobrina nieta. Es una avenida verde llena de jóvenes por la noche y niños los fines de semana...”.