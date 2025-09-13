“Se movió todo el edificio”: los vecinos de Vallecas relatan cómo fue la explosión en un bar que dejó 25 heridos, dos de ellos en estado grave

Una explosión en un bar de Madrid deja múltiples heridos, varios en estado grave. (X/Emergencias Madrid)

“Iban a ser las tres de la tarde cuando escuchamos una fuerte explosión. Lo que hicimos es abrir la puerta y salir corriendo”, relata Silvia, una de las vecinas afectadas por la explosión producida esta tarde en el bar Mis Tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto, del distrito de Puente de Vallecas (Madrid). La mujer cuenta que, al bajar de su edificio, vio a personas heridas “con sangre” en la calle. Además, al tratarse de la hora de comer (15:00 horas), la vecina asegura que en el momento de la explosión había mucha gente dentro del local.

Las imágenes recopiladas por los vecinos muestran como sale humo desde el interior del bar mientras que los residentes de la zona, entre gritos, intentan sacar a los heridos, entre ellos, una mujer que es trasladada a la calle por dos hombres que corrieron a intentar auxiliar a más personas: “No me toques por favor”, pedía mientras se recostaba en el suelo la mujer, con una herida en el rostro. Otro de los vecinos asegura que lograron sacar a todos del interior del establecimiento.

“Como vecinos escuchamos la explosión, corrimos para ver que pasaba y vimos a gente gritando que por favor los sacasen del bar. Los vecinos salieron de sus casas y ayudaron a sacar a las personas”, relata otra de las personas que se encontraba en la zona al momento del incidente. Además, detalla que un vehículo que pasaba por la puerta en el momento del suceso “salió disparado con el impacto y terminó a tres cuatro metros del lugar”.

“Nosotros escuchamos el estruendo, se movió todo el edificio. La explosión fue fuerte, pensamos que fue una bomba y nos asustamos muchísimo”, confiesa otro de los vecinos que vive en la misma manzana del bar. “Creo que los vidrios que se rompieron con la explosión golpearon a la gente”, detalla.

Equipos de emergencias trabajan en la zona donde se ha producido la explosión, a 13 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La explosión ha tenido lugar en el bar-restaurante Mis tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas, sobre las 15:00 horas, provocando 25 heridos, 3 de ellos en estado grave, y el derrumbe parcial del edificio. Efectivos del SAMUR, SUMMA 112, Policía Nacional y Local se encuentran trabajando en el lugar, y los bomberos continúan con trabajos de desescombro y con el control del edificio.

Por el momento se registran 25 heridos

Uno de los bomberos que acudió al lugar de los hechos declaró que, por el momento, no saben el origen ni el tipo de gas, pero aseguró que se trataba de una explosión de gas: “Es una explosión, que es una concentración de gases que están dentro de su rango de inflamabilidad y muchos ciudadanos cuando oyen este tipo de explosiones hablan de un sonido seco”. También acudieron con perros de búsqueda, para rastrear y descartar la presencia de posibles personas atrapadas.

Al bar han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid. Debido a la inestabilidad del edificio, los bomberos han realizado los trabajos de desescombro a mano ya que es peligroso meter maquinaria.

Por su parte, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, aseguró desde el lugar de los hechos que estaban trabajando con SAMUR para el posible realojo de los vecinos. “Hay nueve viviendas en este edificio y que van a tener que ser realojados durante algunos días”, aseguró.

La vicepresidenta informó de que, por el momento hay 25 heridos, 20 leves y tres calificados como potencialmente graves. Todos ellos han sido trasladados a distintos hospitales de Madrid, los de mayor gravedad, al 12 de Octubre y al Hospital de la Paz.