Precio de la luz en España este 21 de septiembre

La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España cambia constantemente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la luz en España para este domingo 21 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 21 de septiembre

Precio de media: 42.29 euros por megavatio hora

Precio máximo: 85.8 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.62 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este domingo 21 de septiembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.8 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 82.85 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.94 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 78.97 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.35 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.94 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.38 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 26.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 10.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.62 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 43.16 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 69.96 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 61.4 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 54.8 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 38.09 euros por megavatio hora.