España

Precio de la luz en España este 21 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La tarifa de la electricidad
La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España cambia constantemente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la luz en España para este domingo 21 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 21 de septiembre

Precio de media: 42.29 euros por megavatio hora

Precio máximo: 85.8 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.62 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este domingo 21 de septiembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.8 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 82.85 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.94 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 78.97 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.35 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.94 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.38 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 26.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 10.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.62 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 43.16 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 69.96 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 61.4 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 54.8 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 38.09 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Lotería Nacional: comprobar los números premiados de este sábado 20 de septiembre

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Lotería Nacional: comprobar los números

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

13 años después, a pesar del diagnóstico, Kate decide vivir la vida con las personas que más quiere en este mundo y hacer que cada momento cuente

Una mujer de 28 años

Compra el Ferrari más barato del mundo por 65.000 euros y trata de restaurarlo por sí mismo: ¿una ganga o un desperdicio?

Un creador de contenido se puso el reto de poner el coche en marcha en siete días. Este fue el resultado

Compra el Ferrari más barato

Un empleado es despedido por acudir a un restaurante durante su baja por enfermedad y encontrarse con su jefe: termina ganando el juicio

Los jueces han ordenado la reincorporación del trabajador a su puesto

Un empleado es despedido por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer de 28 años

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

España ofrece a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la ‘Operación Centinela’ en la frontera con Rusia

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Un empleado es despedido por acudir a un restaurante durante su baja por enfermedad y encontrarse con su jefe: termina ganando el juicio

“No me da vergüenza decir que vivo a expensas del Estado”: la pensión de jubilación de una francesa que nunca ha trabajado

La ayuda de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002: hasta 1.500 euros

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno