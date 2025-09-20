España

Los mitos más comunes sobre la calefacción que te van a salvar este invierno, según expertos en finanzas

Hay hábitos extendidos que, lejos de ayudar, incrementan el consumo y afectan a la economía familiar

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Calefacción. (Shutterstock España)
Calefacción. (Shutterstock España)

Este domingo, la entrada de un frente atlántico por el noroeste de España provocará un fuerte descenso de las temperaturas en casi toda la península. Dicho de otro modo: adiós al calor (al menos, al calor veraniego que se ha extendido hasta finales de septiembre) en gran parte del país. Llega (¿por fin?) el otoño, y con él unas temperaturas más suaves que irán descendiendo y descendiendo... hasta que llegue también el momento más temido por los bolsillos de mucha gente en las zonas del país que sufren el clima continental: la hora de poner otra vez la calefacción.

Cada año, miles de hogares buscan fórmulas para ahorrar calefacción sin que la factura energética se dispare. Sin embargo, muchas de las creencias populares sobre el uso de la calefacción pueden resultar contraproducentes y, según expertos en finanzas y eficiencia energética, terminan por aumentar el gasto en vez de reducirlo. Afortunadamente, los especialistas de una decena de medios especializados, empresas y blogs energéticos han compartido en internet varios consejos para aminorar el golpe. Estos son los principales.

Mitos sobre la calefacción y consejos para ahorrar

Una de las dudas más habituales es si resulta más económico mantener la calefacción encendida de forma continua a baja temperatura o encenderla solo cuando se necesita. Dejar la calefacción encendida durante todo el día incrementa el consumo de combustible y las pérdidas de calor, lo que se traduce en un coste superior. Si el objetivo es ahorrar, lo más recomendable es apagar la calefacción por la noche. Aunque mantener una temperatura constante puede ser útil si se permanece en casa todo el día, la mayoría de las fuentes desaconsejan esta práctica para quienes buscan reducir la factura.

La creencia de que todas las estancias deben mantenerse a la misma temperatura carece de fundamento técnico. Apagar los radiadores en habitaciones poco utilizadas y cerrar sus puertas evita el derroche de energía. Adaptar la temperatura por estancia puede suponer un ahorro de entre el 10% y el 20% en el consumo de calefacción.

¿Y es cierto el mito que afirma que pintar los radiadores de negro ayuda a calentar mejor la vivienda? La respuesta es, básicamente, no. Las superficies oscuras absorben el calor en lugar de reflejarlo, mientras que las blancas lo devuelven al ambiente. Por tanto, pintar los radiadores de negro no aporta ningún beneficio en términos de eficiencia térmica.

Otra práctica común es colocar ropa húmeda sobre los radiadores para acelerar el secado, pero esto dificulta la circulación del aire caliente y obliga al sistema a trabajar más, lo que incrementa el consumo energético. Es preferible situar el tendedero cerca del radiador, pero sin cubrirlo.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

¿El termostato al máximo?

Ante la impaciencia por calentar la vivienda, muchas personas optan por subir el termostato al máximo o a una temperatura digna de una ola de calor en agosto. Sin embargo, esto solo provoca un mayor gasto, ya que el sistema no calentará más rápido, sino que alcanzará una temperatura superior a la necesaria. La OCU recuerda que, por cada grado adicional, el gasto en calefacción aumenta un 7%.

Ignorar el mantenimiento de los radiadores también puede afectar su eficiencia. Es esencial purgarlos al inicio de la temporada de frío para eliminar el aire acumulado, lo que permite que el agua caliente circule correctamente y se aproveche mejor la energía.

Finalmente, ventilar es esencial, pero hacerlo en el momento inadecuado puede provocar pérdidas de calor significativas. Lo mejor es hacerlo durante unos minutos, preferiblemente en las horas menos frías, para renovar el aire sin enfriar las paredes. Esta técnica minimiza el tiempo de ventilación y reduce el consumo posterior de calefacción.

Temas Relacionados

CalefacciónDineroAhorroFinanzasViviendaVivienda EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional anula la concesión de nacionalidad a un ciudadano marroquí por “falta de integración” pese a tener residencia legal y continuada en España

Había incluido una solicitud de dispensa con el objetivo de quedar exento de realizar las pruebas obligatorias para acreditar la integración en la sociedad española

La Audiencia Nacional anula la

Una adolescente aprovecha la ausencia de sus padres para invitar a sus amigos, pero la fiesta termina en robo de armas: “Como niños con juguetes”

La ausencia de los padres facilitó que una adolescente mostrara armas en una fiesta

Una adolescente aprovecha la ausencia

El ranking de lo más visto en Disney+ España para disfrutar acompañado

En la batalla entre servicios de streaming, Disney+ busca mantenerse a la cabeza

El ranking de lo más

Un exconvicto explica cómo se ganó el respeto en la cárcel: “Es lo que tiene que hacer cualquier persona”

Luis “el Moro”, invitado al pódcast de Álvaro, ‘El Hombre Descalzo’, habla sobre su experiencia en la cárcel: “Si tú no lo haces, el que te está viendo que tú te achantas, después te va a coger por detrás y te va a sangrar, y te va a hacer daño, te va a quitar lo que sea porque sabe que tú eres débil”

Un exconvicto explica cómo se

Las diferencias en la “figura del héroe” entre oriente y occidente: “Es filosofía cultural pura”

Tanto Goku como Spider-Man han formado parte de la infancia de millones de personas, pero ¿por qué son tan diferentes?

Las diferencias en la “figura
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un motor de intercambio o reconstruido actúa como uno nuevo, pero realmente no lo es”

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

Un ciclista sufre un accidente en la carretera que separa Alicante y Murcia y fallece porque mandan la ambulancia desde otra comunidad: “La línea imaginaria retrasó la ayuda”

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

ECONOMÍA

Estos son algunos trucos para

Estos son algunos trucos para calcular el alquiler que te puedes permitir, según Idealista

Cuando la distancia te cuesta un ascenso: las personas que teletrabajan tienen menos posibilidades de mejorar su posición en las empresas

Un hombre vende su coche y le siguen llegando las multas del nuevo conductor: tiene que pagar 8.000 euros porque perdió el documento de la transacción

Alba Aldehuela, propietaria, explica por qué no alquila a personas jubiladas: “No es que me moleste, pero es la preferencia”

Resultados del Super Once del Sorteo 4

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno