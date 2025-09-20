España

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Ha provocado grandes daños materiales pero no se conocen heridos

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Centro para acoger a menores
Centro para acoger a menores migrantes (Asociación Promede)

Un edificio destinado a acoger a menores migrantes bajo la gestión de la Xunta de Galicia ha sido atacado la madrugada de este sábado con dos cócteles molotov, según informó Europa Press. La tensión y violencia en torno a la presencia de jóvenes extranjeros, principalmente de origen africano, vuelve a provocar un peligroso suceso.

El inmueble, situado en el municipio de Monforte de Lemos (Lugo), se preparaba para abrir un centro de acogida de menores tras el anuncio oficial realizado una semana antes por la titular de Política Social, Fabiola García. En los últimos tiempos, estos lugares están recibiendo la hostilidad o las protestas de grupos o individuos radicalizados.

Ordena al Gobierno la adopción de medidas para hacerse cargo de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y quieren pedir asilo (Fuente: Europa Press).

Ataque al centro de menores

La explosión de uno de los artefactos caseros activó la alarma del bajo del edificio Francisco Suárez, propiedad de la entidad social Prodeme, cerca de las 3:00 de la mañana. Provocó graves daños materiales y la posterior intervención de los cuerpos de seguridad.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la autoría y los motivos del ataque. La detonación generó importantes daños materiales en la planta baja del edificio, aunque no se registraron heridos ya que el centro aún no está en funcionamiento. Las fuerzas de seguridad mantienen acordonada la zona mientras recogen pruebas y revisan las grabaciones de las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables.

Según indica la agencia, este establecimiento alojará próximamente un centro de atención que ofrecerá hasta 80 plazas para menores migrantes, en el marco de los nuevos planes de la Xunta de Galicia para afrontar el incremento de llegadas de jóvenes extranjeros no acompañados. Fuentes de la Consellería de Política Social, consultadas por Europa Press, condenan “cualquier acto de violencia” y piden prudencia para dejar trabajar a los profesionales.

Cientos de manifestantes se reúnen en el centro de Madrid para pronunciarse a favor de Palestina (Fede Sáenz)

Ataques y protestas en centros de menores

Hace dos semanas, el Centro de Primera Acogida de Hortaleza volvió al foco mediático tras la detención de un joven de 17 años, acogido allí, por la presunta violación de una menor de 14 en un parque cercano. Unos días después, unos encapuchados atacaron a otros menores migrantes cerca del centro.

Estos hechos reactivaron discursos de odio y polarización política sobre la gestión de menores migrantes en Madrid. Tras este suceso, Vox convocó una manifestación en la entrada de este centro y la Delegación del Gobierno decidió prohibirla. “Los informes policiales recabados advierten del riesgo elevado de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio”, aseguró en su comunicado.

Hace algo menos de dos meses, se produjo un hecho muy similar al cometido esta madrugada en Lugo. Un centro de menores en Vallirana (Barcelona) fue atacado de madrugada con dos cócteles molotov. Uno de los artefactos cayó en el jardín sin causar daños y otro quemó un coche.

En este caso tampoco hubo heridos. La Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra inició una investigación por posible delito de odio. El ataque se produjo sin antecedentes recientes de enfrentamientos en la zona. Ahora, es Galicia la comunidad que vive un nuevo ataque a un centro de menores migrantes.

Temas Relacionados

MenoresMigraciónMigrantesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La ayuda de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002: hasta 1.500 euros

El Gobierno puso en marcha en 2020 esta prestación que protege a más de 2,3 millones de hogares en situaciones vulnerables, con complementos extra para las familias que cumplen ciertos requisitos

La ayuda de la Seguridad

Los mejores perros para gente perezosa: compañeros tranquilos para una tarde de sofá y manta

Estas cinco razas de perro son ideales para las personas que disfrutan de buena compañía durante sus días relajados en casa

Los mejores perros para gente

Descubren que el cerebro tiene un “contador interno de pasos” que calcula cuánta distancia hemos recorrido

Un estudio de la Universidad de St Andrews de Escocia ha identificado la región cerebral en la que se encuentra este “reloj de kilometraje”

Descubren que el cerebro tiene

Un niño de 11 años es hospitalizado tras pasar 14 horas haciendo los deberes del colegio: la culpa fue de la presión de sus padres

El menor, residente en China, sufrió “mareos, dolores de cabeza y adormecimiento en las extremidades”

Un niño de 11 años

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigada una conductora por circular

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

España ofrece a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la ‘Operación Centinela’ en la frontera con Rusia

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros? La causa contra el Fiscal General se enreda con la fianza que debe pagar García Ortiz

Francia y otros nueve países reconocerán al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana

F-35 Lightning II: así son los aviones italianos que interceptaron a las aeronaves rusas en Estonia

ECONOMÍA

La ayuda de la Seguridad

La ayuda de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002: hasta 1.500 euros

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 20 septiembre

Los jefes de una empresa hablan en un tren sobre despedir a un empleado: un pasajero lo escucha, busca al trabajador por redes sociales y le advierte

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 septiembre

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno