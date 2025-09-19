España

El nuevo fármaco en forma de pastilla que reduce la obesidad y que compite con Ozempic: así es Orforglipron

Los resultados del ensayo mostraron que reduce en un 11% el peso corporal y mejora el riesgo cardiovascular

Por Paula Alonso

Guardar
Centro de Biotecnología Eli Lilly
Centro de Biotecnología Eli Lilly (REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo)

Orforglipron, un medicamento en formato oral desarrollado por la farmacéutica Eli Lilly, ha demostrado resultados prometedores en la reducción significativa del peso corporal en personas con obesidad, según los resultados de un ensayo clínico internacional en fase 3.

El estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine y sus conclusiones se han presentado en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), celebrado en Viena.

En él, ha participado el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, a través de su Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad. La investigadora principal del grupo de Diabetes y Metabolismo del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR), Andreea Ciudin, ha destacado la relevancia del nuevo tratamiento oral, que actúa sobre el receptor GLP-1, una vía clave en el control del apetito y el metabolismo.

La importancia de un estilo de vida sano

El ensayo clínico de fase 3, que se prolongó durante 72 semanas, incluyó a 3.100 personas con obesidad pero sin diabetes, procedentes de nueve países distintos. Los datos obtenidos revelan que Orforglipron reduce, de media, un 11% del peso corporal y, en aquellos participantes que tomaron una dosis más alta, perdieron un promedio de 12,4 kg (12,4%).

Pero, además del descenso del peso corporal, la calidad de la pérdida es también un aspecto clave. La doctora Ciudin subraya que lo relevante no es solo cuánto peso se pierde, sino qué tipo de masa corporal se reduce, “y en este estudio se ha visto que tres cuartas partes de lo que se pierde en el tratamiento es grasa, mientras que el resto es masa libre de grasa (músculo y otros tejidos)”, ha explicado.

Además, la Dra. Ciudin explica que “la posibilidad de disponer de un fármaco oral sin las limitaciones de otros tratamientos representa un avance importante para muchas personas con obesidad. Este estudio confirma que podemos ofrecer opciones más cómodas e igualmente seguras que pueden favorecer que más pacientes accedan al tratamiento y lo mantengan a largo plazo”, y que la llegada de tratamientos más accesibles y efectivos es clave para su realización.

Sin embargo, a pesar del avance que supone este nuevo fármaco oral, los especialistas insisten en que el tratamiento de la obesidad no puede limitarse al uso de medicamentos. Es imprescindible adoptar pautas de estilo de vida saludables —como una alimentación equilibrada y la práctica regular de ejercicio físico— y, en algunos casos, contar con acompañamiento psicológico para asegurar un enfoque integral y sostenible a largo plazo.

La carrera por el mejor fármaco para adelgazar

Novo Nordisk.(Europa Press)
Novo Nordisk.(Europa Press)

La farmacéutica Eli Lilly y su píldora experimental para la obesidad y la diabetes, Orfoglipron, quiere competir con los medicamentos de Novo Nordisk, Ozempic y Wegovy. Lilly y Novo Nordisk se han enzarzado en una feroz batalla por controlar el mercado de los medicamentos contra la obesidad, que se prevé alcance los 100.000 millones de dólares a finales de la década, según Bloomberg y Cinco Días. En los próximos meses está previsto que el orfoglipron inicie los procesos regulatorios necesarios para su aprobación. Una noticia que abriría una nueva etapa en el tratamiento de la obesidad, afirman desde Valle d’Hebron.

Temas Relacionados

OzempicFármacosObesidadAdelgazarEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un mecánico explica la utilidad de estas dos ruletas del coche: “Muchos no sabéis ni para qué sirven”

José Ebenezer explica en su cuenta de TikTok una forma de mejorar la seguridad vial nocturna

Un mecánico explica la utilidad

Este es el certificado que necesitas después de conseguir el pasaporte y el DNI español: “Te queda un trámite por hacer”

Queda un último paso después de obtener la nacionalidad española para identificarte ante los organismos públicos. Te contámos qué es el certificado de concordancia y cómo obtenerlo

Este es el certificado que

Adriane Schwager, experta en contratación: “Hay algo muy básico que veo que los candidatos pasan por alto”

La reclutadora aconseja a los interesados en un puesto contactar directamente a los jefes por redes sociales o investigarlos en internet para encontrar cosas en común

Adriane Schwager, experta en contratación:

Calendario lunar: ¿Cuándo será el eclipse solar y podrá verse desde España?

Cada fase lunar nos cuenta una historia diferente. Explora cómo estas transformaciones han guiado calendarios, rituales y mitos a lo largo de la historia

Calendario lunar: ¿Cuándo será el

La educación inclusiva, en peligro: el aumento de alumnos con necesidades especiales crece un 75% en seis años y supera a los recursos

Los datos de CCOO revelan que la falta de inversión y la infradetección dejan a miles de estudiantes sin el apoyo necesario

La educación inclusiva, en peligro:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el certificado que

Este es el certificado que necesitas después de conseguir el pasaporte y el DNI español: “Te queda un trámite por hacer”

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

Un Inspector Jefe de la Policía explica qué pasa si no tienes el DNI con 14 años: “Mucho cuidado”

ECONOMÍA

Adriane Schwager, experta en contratación:

Adriane Schwager, experta en contratación: “Hay algo muy básico que veo que los candidatos pasan por alto”

Pablo Ródenas, abogado, sobre la mejor forma de heredar una vivienda de tus padres: “Que no esperen a morirse para regalarte su casa”

Amancio Ortega incrementa su imperio: compra un centro comercial en Miami por 89 millones de euros

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

La Comisión Europea aprueba 1.240 millones para el plan de recuperación español que busca reparar zonas afectadas por la DANA

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel