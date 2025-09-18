España

Un trabajador de Auchan es sancionado por cantar demasiado alto y un coro de compañeros sale en su apoyo: “La gente está amargada”

Fue de madrugada, reponiendo los estantes. La empresa no le había avisado. Pasó semanas sin querer ser visto

Alberto López Marín

Alberto López Marín

Trabajadores de Auchan cantan en apoyo a su compañero Thomas. (France 3/La Voix du Nord)

Lleva 24 años trabajando en el mismo supermercado, todo un veterano, se siente en casa. Sin una tacha en su expediente, recibió una sanción por algo tan aparentemente inocente como canturrear. Hay que concretar, además, que lo hizo en un horario sin atención al público. Se levanta a las cuatro de la mañana y reponía las estanterías para que el cliente las encontrara provistas y en orden.

Thomas tiene 47 años y la mitad de ellos ha estado empleado en una tienda de Auchan en Louvroil, localidad al norte de Francia, fronteriza con Bélgica, de apenas 8.000 habitantes. Lo ocurrido, aunque alcanza a esta misma semana y proseguirá bastantes más, ocurrió en junio de 2023, informa France 3. Desde entonces y hasta hoy, y por pequeño que pueda parecer el suceso, se ha dirimido y se tendrá que sentenciar en los tribunales.

“Intentaba crear buen ambiente”

“Levantarse a las cuatro de la mañana para empezar a las cinco y poner las cosas en los estantes es tedioso. Intentar crear un poco de buen ambiente digamos que no es desagradable. Vivimos en un mundo difícil, la gente tiene problemas, está amargada, lo entiendo, pero tenemos que intentar mantener una actitud positiva”, ha manifestado Thomas a la mencionada televisión.

Gérald, representante sindical de Auchan Retail France, ha apoyado a Thomas desde que tuvo noticia de la sanción: “Fue castigado por cantar de cuatro a ocho de la mañana, es decir, sin público, entre compañeros. Plasmó su buen humor en distintas canciones, pero siempre con respeto y, además, nada de canciones subidas de tono ni inapropiadas, sino el verdadero buen humor que le conocí cuando ya era pescadero”.

Asegura Gérald que no hubo forma de convencer a la dirección del establecimiento para que diera marcha atrás. “No lo aceptaban. Según ellos, su buen humor contaminaba las condiciones laborales y molestaba a los compañeros”. Explica que Thomas ni siquiera había tenido un toque de atención previo, por lo que desconocía por completo estar cometiendo falta alguna a ojos de sus superiores.

El castigo y el recurso de la empresa

¿Cuál fue el castigo? Un día de trabajo. Puede parecer poco, o puede parecer mucho. Para Thomas fue un varapalo, tantos años cumpliendo día tras día para terminar recibiendo una reprimenda disciplinaria por cantar, señalado ante sus compañeros. Señala France 3 que el empleado pasó varias semanas tratando de estar al margen, avergonzado, triste, sin querer ser visto, muy desmotivado.

Supermercado Auchan. (Reuters/Abdul Saboor)

Un tribunal laboral se puso manos a la obra. Thomas, de la mano del sindicato, quería que una voz neutral sostuviera que no había hecho nada malo ni faltado a su profesionalidad. Y la sentencia le fue favorable: determinó que la sanción impuesta fue desproporcionada en relación con los hechos. Pero no bastó, y la empresa ha recurrido. El proceso sigue adelante. Y ha ocurrido algo extraordinario.

Un coro de trabajadores en solidaridad

El pasado sábado, 13 de septiembre, se organizó una acción simbólica y solidaria con Thomas en los pasillos del Auchan. Movido por la Confederación General de Sindicatos, un coro de trabajadores irrumpió en el establecimiento y se puso a cantar a viva voz. “Si no nos unimos, nos devorarán vivos. Hay gente que no vino, quizá por miedo, quizá por decisión propia, no lo sé, pero le puede pasar a cualquiera y no podemos olvidarlo”, declara Jean-Claude, quien lleva 37 años en la tienda.

Para Gérald, “si hoy la canción molesta, mañana puede que sean los silbidos, puede que sea un compañero que pasa demasiado tiempo en el baño o porque está hablando con otra persona”, reflexiona. “Se están violando los derechos y libertades fundamentales de los empleados. Por eso no lo permitiremos”, manifiesta.

Distintos medios locales han tratado de contar con la versión de Auchan, pero no han logrado una respuesta. Dados los prolongados plazos del sistema francés, la resolución de esta historia aún tardará en producirse. Los sindicatos calculan al menos dos años hasta que se haga justicia. Thomas seguirá trabajando entretanto, quizá ya no cantando, pero sí arropado.

