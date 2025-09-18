España

Un lobo ataca a una niña de cinco años mientras jugaba en la playa

Los expertos han explicado qué comportamientos evitar y cómo reaccionar si nos enfrentamos a un lobo

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Un lobo ataca a una
Un lobo ataca a una niña de cinco años mientras jugaba en la playa (Pexels)

La localidad costera de Agios Nikolaos, en Sithonia, Halkidiki, ha sido escenario de un hecho grave que ha generado alarma entre residentes y turistas. Una pareja de visitantes serbios ha denunciado ante las autoridades que su hija de cinco años fue víctima de un ataque de lobo mientras jugaba en la arena. La menor sufrió mordeduras y arañazos, según indicaron los padres, quienes lograron ahuyentar al animal arrojándole piedras y gritando. El incidente, registrado en una zona habitualmente concurrida por familias poco después de las 8 de la mañana del 12 de septiembre, ha reavivado el debate sobre la convivencia con la fauna salvaje en las regiones rurales y costeras de Grecia.

Y es que, los medios locales han informado que la preocupación crece tras detectarse otros episodios recientes en el territorio griego que involucran a animales salvajes. Semanas atrás, un montañero falleció por el ataque de un oso en la región de Drama. En cuanto al ataque del pasado 12 de septiembre, algunos expertos en fauna han advertido especialmente que los lobos presentes en áreas de Halkidiki (Grecia) ya han protagonizado varias agresiones contra el ganado, y aunque las ofensivas a personas son poco comunes, sí existen antecedentes documentados.

Qué hacer si te encuentras con un lobo

Un lobo ataca a una
Un lobo ataca a una niña de cinco años mientras jugaba en la playa (Pexels)

Según informó su madre, la menor jugaba tranquilamente cuando ocurrió el ataque. Tras él, fue trasladada en primer lugar al centro de salud local y, como medida de precaución, al Hospital Polygyros, donde recibió tratamiento y fue dada de alta. Las autoridades se encuentran actualmente buscando al lobo, a través cámaras de seguridad intaladas en los alrededores del ataque en Neos Marmaras, con el fin de localizar al animal y monitorear su actividad.

“Hay lobos y chacales en la zona. Somos conscientes de ello y, en colaboración con el servicio forestal de Polygyros, ya se han instalado cámaras para registrar el comportamiento de los animales”, ha explicado Iason Bandios, portavoz de la organización ambientalista para la vida silvestre y la naturaleza Kallisto, a la agencia APE. De este modo, ahora se encuentran a la espera de localizarle para capturarlo lo antes posible.

Ante las recomendaciones, el medio griego, Protothema, ha añadido algunas como que los perros, en lugar de disuadir a estos animales, pueden incluso atraerlos. Y es que a veces pueden ser percibidos como rivales o presas. Además, destacan que si en algún momento te cruzas con un lobo, lo que debes hacer es mantenerte firme, levantar los brazos, gritar y asegurarte de no correr. Las autoridades locales, consultadas por Kathimerini, han advertido igualmente que los niños siempre deben permanecer bajo supervisión en zonas donde se ha identificado actividad de lobos.

La vigilancia se vuelve más necesaria aún debido a la presencia de híbridos de lobo y perro callejero, que, al perder el temor instintivo del lobo puro, pueden comportarse de manera más impredecible y peligrosa. Así, aunque las autoridades y especialistas coinciden en que la mayoría de los animales salvajes rehuyen el contacto con los humanos, los cambios en el entorno, la falta de alimento o la protección de crías pueden modificar estos patrones.

Temas Relacionados

LoboNiñaGreciaPlayaAtaquesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 18 de septiembre en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Clima: las temperaturas que predominarán este 18 de septiembre en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán

Los inversores apuestan fuerte por la deuda española y su confianza desploma la prima de riesgo a mínimos de dos décadas

El rendimiento del bono soberano español a diez años cerró este miércoles en el 3,227% tras haber restado dos puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 55,6 puntos

Los inversores apuestan fuerte por

El casting de ‘Gran Hermano 20′, de la convocatoria masiva al ‘stalkeo’ en redes: “Es imposible representar a todas las identidades”

‘Infobae España’ fue testigo de la gran cita final en Madrid del proceso de selección del que saldrán los próximos concursantes del reality de Telecinco

El casting de ‘Gran Hermano

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Muchos sectores del mundo del deporte están solicitando la exclusión de Israel de las competiciones, como se hizo con otros países en el pasado

Así apartó el mundo del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general pide al

El fiscal general pide al TS que le retire la fianza por el juicio sobre la presunta filtración contra el novio de Ayuso

Abascal considera que Sánchez podría hacer una “trampa electoral” para “alterar” el resultado de las próximas elecciones: “Un psicópata que no tiene ningún límite moral”

¿Te puede registrar la policía en la calle sin un motivo? Esto es lo que dice la ley

Los contratos de Huawei en España preocupan también a Bruselas: “Podría dar lugar a injerencias extranjeras”

José Luis Martínez-Almeida comparte con Serrano llamar “gentuza” a los manifestantes de La Vuelta: “No es un calificativo alejado de la realidad”

ECONOMÍA

Los inversores apuestan fuerte por

Los inversores apuestan fuerte por la deuda española y su confianza desploma la prima de riesgo a mínimos de dos décadas

El envejecimiento y la baja natalidad frenan el crecimiento económico en España: cómo sostener el sistema de bienestar y el empleo en una sociedad cada vez más mayor

La falta de vivienda disponible limita el alcance de las nuevas ayudas a jóvenes: solo se han construido 33 inmuebles con opción a compra desde 2024

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 septiembre

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio