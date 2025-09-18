Un lobo ataca a una niña de cinco años mientras jugaba en la playa (Pexels)

La localidad costera de Agios Nikolaos, en Sithonia, Halkidiki, ha sido escenario de un hecho grave que ha generado alarma entre residentes y turistas. Una pareja de visitantes serbios ha denunciado ante las autoridades que su hija de cinco años fue víctima de un ataque de lobo mientras jugaba en la arena. La menor sufrió mordeduras y arañazos, según indicaron los padres, quienes lograron ahuyentar al animal arrojándole piedras y gritando. El incidente, registrado en una zona habitualmente concurrida por familias poco después de las 8 de la mañana del 12 de septiembre, ha reavivado el debate sobre la convivencia con la fauna salvaje en las regiones rurales y costeras de Grecia.

Y es que, los medios locales han informado que la preocupación crece tras detectarse otros episodios recientes en el territorio griego que involucran a animales salvajes. Semanas atrás, un montañero falleció por el ataque de un oso en la región de Drama. En cuanto al ataque del pasado 12 de septiembre, algunos expertos en fauna han advertido especialmente que los lobos presentes en áreas de Halkidiki (Grecia) ya han protagonizado varias agresiones contra el ganado, y aunque las ofensivas a personas son poco comunes, sí existen antecedentes documentados.

Qué hacer si te encuentras con un lobo

Según informó su madre, la menor jugaba tranquilamente cuando ocurrió el ataque. Tras él, fue trasladada en primer lugar al centro de salud local y, como medida de precaución, al Hospital Polygyros, donde recibió tratamiento y fue dada de alta. Las autoridades se encuentran actualmente buscando al lobo, a través cámaras de seguridad intaladas en los alrededores del ataque en Neos Marmaras, con el fin de localizar al animal y monitorear su actividad.

“Hay lobos y chacales en la zona. Somos conscientes de ello y, en colaboración con el servicio forestal de Polygyros, ya se han instalado cámaras para registrar el comportamiento de los animales”, ha explicado Iason Bandios, portavoz de la organización ambientalista para la vida silvestre y la naturaleza Kallisto, a la agencia APE. De este modo, ahora se encuentran a la espera de localizarle para capturarlo lo antes posible.

Ante las recomendaciones, el medio griego, Protothema, ha añadido algunas como que los perros, en lugar de disuadir a estos animales, pueden incluso atraerlos. Y es que a veces pueden ser percibidos como rivales o presas. Además, destacan que si en algún momento te cruzas con un lobo, lo que debes hacer es mantenerte firme, levantar los brazos, gritar y asegurarte de no correr. Las autoridades locales, consultadas por Kathimerini, han advertido igualmente que los niños siempre deben permanecer bajo supervisión en zonas donde se ha identificado actividad de lobos.

La vigilancia se vuelve más necesaria aún debido a la presencia de híbridos de lobo y perro callejero, que, al perder el temor instintivo del lobo puro, pueden comportarse de manera más impredecible y peligrosa. Así, aunque las autoridades y especialistas coinciden en que la mayoría de los animales salvajes rehuyen el contacto con los humanos, los cambios en el entorno, la falta de alimento o la protección de crías pueden modificar estos patrones.