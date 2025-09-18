España

Detenido en Girona el líder de un clan asociado a la “Camorra” por el que la Justicia italiana pide 30 años de cárcel

Le constaban tres Órdenes Europeas de Detención y Entrega por los delitos de tráfico de drogas a gran escala y pertenencia a organización criminal

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Girona a un fugitivo italiano condenado a más de 30 años de prisión. El detenido era líder del clan Orlando-Polverino-Nuvoletta vinculado al grupo mafioso “Camorra”. Le constaban tres Órdenes Europeas de Detención y Entrega por los delitos de tráfico de drogas a gran escala y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que uno de los líderes del clan Orlando, huido de la justicia desde el pasado 6 de agosto de 2024 y vinculado al grupo mafioso “Camorra”, estaba siendo buscado por las autoridades italianas y pudiera estar en España desarrollando sus actividades relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala, motivo por el que las autoridades italianas habían emitido una Orden Europea de Detención y Entrega.

El reclamado estaba relacionado con los delitos de pertenencia a organización criminal y de tráfico de drogas, en concreto cocaína, hachís y marihuana, con el fin de comprar, transportar y vender las sustancias en territorio de Marano de Nápoles.

Una red de amigos y familiares

Para evitar ser detectado por las fuerzas policiales usaba todo tipo de medidas de seguridad como el uso de diversos dispositivos móviles con líneas telefónicas de Lituania y Reino Unido, documentación falsa para él y su pareja y el alquiler de viviendas vacacionales en distintas zonas de Barcelona y Girona donde solo pasaba unos días para inmediatamente después cambiar de lugar de residencia.

Además, durante la investigación se pudo confirmar que, presuntamente, el líder del clan había dispuesto una red de contactos desplegados en Barcelona, donde familiares y amigos se encargaban de mantener la logística de transporte y distribución tanto de la droga, como de vehículos y domicilios, motivo por el que tuvieron que desplegarse múltiples dispositivos de vigilancia y seguimiento con líneas de investigación centradas principalmente en el entorno cercano del fugitivo.

“Tras ocho meses de investigación y un exhaustivo análisis de los datos obtenidos se pudo centrar la investigación en una de las posibles viviendas donde se encontraba oculto en una tranquila zona residencial de la provincia de Girona”, relatan desde el cuerpo.

El detenido, escoltado por los agentes (Policía Nacional)

Añaden que “después de varios días de vigilancia y seguimiento en los alrededores de su posible ubicación, se pudo observar cómo tres personas abandonaban por primera vez el domicilio y accedían a un vehículo conducido por un varón, momento en el que los agentes iniciaron un discreto seguimiento hasta que interceptaron el vehículo en el que se desplazaban dos varones y una mujer, siendo uno de ellos el fugitivo huido de las autoridades italianas”.

La “Camorra” italiana

La Camorra es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Italia, con raíces que se remontan al siglo XIX en la región de Campania, particularmente en Nápoles. A diferencia de la mafia siciliana, que se estructura de manera jerárquica con un liderazgo centralizado, la Camorra funciona como una red descentralizada de clanes independientes que cooperan o compiten según sus intereses.

Cada clan controla un territorio específico y desarrolla negocios ilícitos que van desde el narcotráfico y la extorsión hasta el contrabando, la falsificación y la gestión ilegal de residuos. Esta diversificación económica ha permitido a la organización infiltrarse en sectores legales, utilizando empresas fachada y contratos públicos para blanquear dinero y consolidar su poder.

La violencia es una herramienta frecuente de la Camorra para imponer autoridad y resolver disputas internas. Las guerras entre clanes han dejado cientos de víctimas en Nápoles y alrededores, generando un clima de inseguridad que afecta a la vida cotidiana.

