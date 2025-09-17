Abascal considera que Sánchez podría hacer una “trampa electoral” para “alterar” el resultado de las próximas elecciones: “Un psicópata que no tiene ningún límite moral”

Abascal considera que Sánchez podría hacer una “trampa electoral” para “alterar” el resultado de las próximas elecciones (Carlos Luján - Europa Press)

Santiago Abascal, líder de Vox, ha puesto de manifiesto sus dudas sobre la honestidad y limpieza de las próximas elecciones. Ha sido durante una entrevista en Telemadrid en la que, entre otras consideraciones, el dirigente del grupo parlamentario Vox ha sugerido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría hacer “una trampa electoral” para “alterar” el resultado. “Ya ha demostrado que no tiene límites”, añadía con contundencia el político. “Yo creo que al frente del poder en España hay un psicópata que no tiene ningún límite moral”.

“Cada día que pasa está dispuesto a hacer algo peor”

Durante el programa, Abascal realizó varias declaraciones en las que incidía en la posibilidad de maniobras de manipulación de las elecciones por parte del Ejecutivo: “Cualquier cosa que puedan hacer pensando que no les pillan que altere el resultado electoral, a cualquier cosa, yo creo que Sánchez ya ha demostrado que no tiene límites” opinaba el dirigente de Vox, citando la alianza del Gobierno con Bildu como ejemplo de su postura, asegurando que los socios de Sánchez “no quieren que a España le vaya bien”.

Preguntado por su advertencia de que “lo peor de Sánchez está por llegar”, Abascal admitió que no está advirtiendo sobre nada en concreto y que no sabe a qué se refiere, pero que “no descartaría nada, ni siquiera una trampa electoral”. “Creo que cada día que pasa está dispuesto a hacer algo peor”, ha sentenciado.

Santiago Abascal alertó en la CPAC de que "el futuro verde es en verdad un futuro rojo". Él trabaja, asegura, para hacer a "Occidente grande otra vez".

“Lo que hay es una mafia en el poder”

También ha expresado que no considera que en España exista un ambiente político tenso, que no cree que exista un clima de crispación. El líder de Vox asegura, sin embargo, que “lo que hay es una mafia en el poder, corrupción inaceptable y violencia en la calle que siempre viene del mismo lado”. Hizo referencia, en relación a este último punto, a las protestas multitudinarias en la Vuelta a España, sobre la cual afirma que Sánchez “jaleó”, mencionando también el caso en que - según su versión - “mandaba a Vallecas a sus huestes, a los escoltas del vicepresidente Pablo Iglesias, para apedrear a cargos de Vox en un mitin”.

Dice también que sus insultos a Sánchez - a quien se ha referido, en distintas ocasiones, como “corrupto, traidor, indecente, psicópata o chulo de putas” - responden “a la verdad”, y que son solo “palabras” frente a un Gobierno “dispuesto a usar la violencia”, y que no solo no se retracta, sino que, afirma, ese tono “cumple con su obligación y deber”, aunque reconoce que le resulta “incómodo” decirlo. En cuanto a esto, ha querido apuntar que otras figuras políticas también han proferido insultos, recordando que Sánchez calificó a Mariano Rajoy de “ruin” en televisión y a él mismo de “traidor”. Para Abascal, él dice “lo que tengo que decir, la gente me reprocha no ser aún más duro con Sánchez, pero después yo no compadreo en la cafetería del Congreso, me creo lo que digo”. “Es el Gobierno el que está dispuesto de verdad a usar la violencia. Lo nuestro son palabras que creo que definen una acción política”, zanjó la entrevista el dirigente de Vox.