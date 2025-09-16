España

El precio de la luz en España para este miércoles

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El precio del servicio eléctrico
El precio del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España varía continuamente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la luz en el país para este miércoles 17 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 86.01 euros por megavatio hora para este miércoles, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo señaló que la tarifa más elevado del servicio eléctrico alcanzará los 215.0 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más bajo del servicio eléctrico en territorio español llegará a los 15.1 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 17 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 107.12 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.78 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 102.9 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 99.91 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 98.5 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.78 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 118.56 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 112.08 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 95.05 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 57.9 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 37.6 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 19.68 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 19.57 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 15.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 16.4 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 20.33 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 50.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 83.12 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 111.76 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 150.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 215.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 117.11 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.99 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Varias orcas hunden un yate frente a la costa portuguesa: “Dos o tres golpes, suficientes para romper el casco”

Durante esta época y desde hace varios años, es frecuente ver a estos cetáceos en aguas ibéricas, donde se han producido varios ataques

Varias orcas hunden un yate

Los reyes emprenden su viaje de Estado a Egipto: el aplaudido look de Letizia que estrenó en una fecha especial

Felipe VI y Letizia inician este martes su visita oficial tras ser invitados por el presidente Al-Sisi. Estarán en el país africano hasta el próximo 19 de septiembre

Los reyes emprenden su viaje

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia medidas legales contra Ione Belarra e Irene Montero por las protestas de La Vuelta y Más Madrid se desmarca

El Gobierno de este municipio está conformado por tres concejales de Grupo Independiente Cercedilla, dos del PSOE y uno de Más Madrid

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia

El Banco de España mejora en dos décimas su previsón de crecimiento para 2025, hasta el 2,6%

La institución proyecta que el PIB aumentará más de lo esperado este año impulsado por la demanda interna y el consumo privado, pero no modifica las predicciones para 2026 y 2027

El Banco de España mejora

Una estadounidense que vive en España confiesa que todo lo que aprendió de español fue gracias a ‘Operación Triunfo’: “Ha sido mi recurso top”

La creadora de contenido confiesa haber utilizado el programa, no solo como entretenimiento, sino como medio para enriquecerse de la cultura española

Una estadounidense que vive en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia medidas legales contra Ione Belarra e Irene Montero por las protestas de La Vuelta y Más Madrid se desmarca

Francisco Rius, Inspector Jefe de la Policía, aclara si es legal instalar una mirilla digital: “Se está explicando muy mal el tema”

El juez Hurtado rectifica y rebaja la fianza del fiscal general a 75.000 euros tras revisar la doctrina del Tribunal Constitucional

Un matrimonio descubre un invitado secreto en su boda cuatro años después de la ceremonia

Los funcionarios de la cárcel Puerto II frustran el intento de fuga de un preso que rompió parte del muro debajo de una de las ventanas

ECONOMÍA

El Banco de España mejora

El Banco de España mejora en dos décimas su previsón de crecimiento para 2025, hasta el 2,6%

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Dile adiós a la jornada de 37,5 horas”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Así se calcula la indemnización por despido en un fijo discontinuo, según un abogado: “Hay mucha confusión”

DEPORTES

Carlos de Andrés (TVE) dice

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”