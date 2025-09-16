El precio de la luz en España para este miércoles

El precio del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España varía continuamente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la luz en el país para este miércoles 17 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 86.01 euros por megavatio hora para este miércoles, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo señaló que la tarifa más elevado del servicio eléctrico alcanzará los 215.0 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más bajo del servicio eléctrico en territorio español llegará a los 15.1 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 17 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 107.12 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.78 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 102.9 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 99.91 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 98.5 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.78 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 118.56 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 112.08 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 95.05 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 57.9 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 37.6 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 19.68 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 19.57 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 15.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 16.4 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 20.33 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 50.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 83.12 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 111.76 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 150.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 215.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 117.11 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.99 euros por megavatio hora.