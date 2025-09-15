Gloria Camila y Miri Pérez-Cabrero inauguran la noria infernal en 'Supervivientes All Stars'

La segunda gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' ha estado protagonizada por el esperadísimo estreno de una de las pruebas más icónicas del reality, la Noria Infernal, que en los últimos años nos ha dejado escenas épicas como las protagonizadas por Sofía Suescun contra Logan Sampedro, Pelayo Díaz frente a Anita Williams, Kiko Jiménez, o Álvaro Muñoz Escassi.

Las encargadas de inaugurar esta edición el durísimo juego han sido las líderes de 'Playa Armonía' y 'Playa Caos', Miri Pérez-Cabrero y Gloria Camila, que se han enfrentado en un duelo muy igualado para conseguir una recompensa para su equipo.

En condiciones adversas por el fuerte viento y la intensa lluvia que ha dificultado la ya de por sí complicadísima prueba, la hija de José Ortega Cano y la influencer han girado y girado a gran velocidad mientras luchaban por no caer de la noria al agua, resistiendo más de 5 minutos a pesar de que sus rostros de sufrimiento y concentración hablaban por sí mismos sobre lo complicado que estaba siendo aguantar los fuertes giros de la estructura.

Finalmente, Gloria Camila, mareadísima y sin fuerzas, ha sido la primera en caer, convirtiendo así a Miri en la ganadora de la primera Noria Infernal de la edición. "Es el juego más difícil al que nos hemos enfrentado nunca" han confesado exhaustas y muy emocionadas tras el esfuerzo

Con su victoria, 'Playa Armonía' ha recibido una dotación compuesta por arroz, lentejas y latas (después de varios días comiendo solamente coco y pescado. Una recompensa que la exconcursante de 'Masterchef', consciente de las condiciones adversas en las que se encuentran todos, ha decidido compartir con sus compañeros de 'Playa Caos', dando una lección de compañerismo.