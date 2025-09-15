Un hombre se atrinchera en la Gran Vía de Madrid y amenaza con explotar bombonas de butano: es detenido

Caos en el centro de Madrid. Un hombre se ha atrincherado en la Gran Vía, a la altura de la calle Montera, y amenazada con explotar unas bombonas de butano. Tenía los brazos ensangrentados, según han informado fuentes de la policía y ha comunicado EFE.
Sobre las 16:30 horas, una llamada ha alertado a la Policía Nacional de que un hombre ensangrentado había entrado en el número 42 de la calle Montera. Allí se ha atrincherado en uno de los pisos de la tercera planta. El hombre, de unos 30 años, arrojaba varios objetos a la vía pública, entre ellos una bombona de butano, según ha contado un portavoz del cuerpo a Somos Madrid.
Ninguno de los objetos ha causado daños materiales ni personales, pero el hombre volvía a amenazar con una hacer explotar prendiendo fuego a una segunda bombona que tenía en el balcón.
En torno a las 18:15 horas el hombre ya ha sido detenido, gracias a que había dejado la puerta entreabierto, de forma que los agentes pudieron acceder a la vivienda y reducirlo. Todavía reposa una de las bombonas sobre el balcón.
Por el momento, se desconocen los motivos que le han llevado a cometer este acto. Al lugar de los hechos se han desplazado varios vehículos de la Policía, y del Samur-Protección Civil, junto con un equipo negociador y los GEO (Grupo Especial de Operaciones).
La boca de metro más próxima al suceso ha permanecido cerrada por unos minutos, pero a las 18:15 horas la han vuelto a abrir, según ha podido comprobar Infobae, que se ha desplazado al lugar de los hechos. El acceso al McDonad’s, que también estaba cortado, también se ha abierto. La circulación de la Gran Vía no se ha visto afectada en ningún momento.
El hombre ha sido trasladado al Hospital Clínico San Carlos por el Samur y detenido por desórdenes públicos. No se conoce el estado de salud del detenido.