Meghan Markle sorprende al compartir imágenes inéditas del príncipe Harry practicando su nueva afición

La duquesa de Sussex ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo donde se puede ver a su marido disfrutando de una practica deportiva poco habitual en los miembros de la familia real

Eveling Díaz Soriano

Eveling Díaz Soriano

Meghan Markle y el príncipe Harry
Meghan Markle y el príncipe Harry (Europa Press)

Meghan Markle ha sorprendido a sus seguidores con la publicación de un video inédito en el que el príncipe Harry aparece practicando una de sus nuevas aficiones. No es habitual que los miembros de la Casa Real Británica acostumbren a compartir momentos íntimos de su vida personal. Es por ello que dichas imágenes han provocado un gran asombro.

Pese a que los Windsor siempre han mostrado un gran amor por el deporte, lo cierto es que no es habitual ver a sus miembros disfrutando de este tipo de disciplina. Y es quel el hijo pequeño del rey Carlos III aparece surfeando. La duquesa de Sussex ha optado por mostrarse un poco más cercana con sus seguidores y, de vez en cuando, suele compartir alguna que otra imagen junto a sus hijos o su marido.

En este caso, el gran protagonista ha sido el hermano del príncipe Guillermo. Meghan Markle ha compartido un vídeo de menos de 30 segundos en sus redes sociales, donde se puede ver Harry manteniendo el equilibrio encima de una tabla mientras enfrenta las olas del mar. Las primeras secuencias se enfocan en planos generales donde se observa al príncipe surfeando una ola.

El príncipe Harry practicando surf
El príncipe Harry practicando surf (Instagram / @meghan)

Posteriormente, se aprecia cómo pasa de estar agachado a incorporarse por completo, alzando los brazos y aplaudiendo en un gesto que parece celebrar su destreza en el agua. La grabación continúa con un plano más cercano de Harry, quien se mantiene agachado mientras una ola lo envuelve. “Interrumpimos su programación habitual para traerles este importante mensaje”, ha escrito junto al vídeo compartido en su cuenta de Instagram, donde acumula más de cuatro millones de seguidores. Acompañando sus palabras, ha empleado un emoji de zorro, el apelativo por el que la actriz conoce a su esposo.

Este tipo de imágenes no suele formar parte del contenido habitual transmitido por los miembros de la familia real británica, quienes tradicionalmente han preferido mantener cierto grado de privacidad en sus actividades deportivas, especialmente en aquellas menos convencionales en el Reino Unido, como el surf. La elección de Markle de compartir este momento refuerza el perfil mediático de la pareja, que ha apostado por las redes sociales como canal para proyectar una imagen más personal y cercana.

El príncipe Harry surfeando
El príncipe Harry surfeando (Instagram / @meghan)

Su acuerdo con Netflix

La difusión del video tiene lugar en el contexto del reciente anuncio del nuevo acuerdo entre Harry y Meghan Markle con la plataforma de streaming Netflix. Según lo comunicado la semana pasada, la pareja ha firmado un contrato plurianual por el que ofrecerán a la compañía estadounidense la primera opción sobre futuros proyectos audiovisuales que desarrollen. Con este acuerdo, los duques apuestan por afianzar su presencia en la industria del cine y la televisión tras su mudanza a Estados Unidos y su desvinculación formal de las funciones representativas de la familia real británica.

A lo largo de los últimos años, tanto Harry como Meghan han reafirmado su intención de desarrollar una carrera en el ámbito público y mediático independiente de la Casa Real británica y enfocada en la producción de contenido propio y la explotación de nuevos formatos comunicativos.

