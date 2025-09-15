Javier Cansado (69 años) anuncia que tiene cáncer y se retira de la vida pública “varios meses”

JAVIER CANSADO EN LOS PREMIOS ILUSTRES IGNORANTES. (EUROPA PRESS).

El humorista y locutor de radio Javier Cansado, de 69 años, ha comunicado este lunes que atraviesa un delicado momento de salud. A través de un breve mensaje en la red social X, ha explicado que este verano le detectaron un tumor, fue operado y en los próximos días comenzará un tratamiento que le obligará a apartarse de su actividad profesional durante varios meses.

“Me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas”, ha compartido el cómico en su cuenta personal. Poco después, y tras recibir miles de mensajes de ánimo, regresaba a la plataforma para agradecer las muestras de cariño: “Muchas gracias. ¡¡¡Después de leeros no me queda otra que curarme!!!!”.

Las reacciones de compañeros de profesión y seguidores no se han hecho esperar. El actor y humorista Dani Rovira, que superó un linfoma de Hodgkin en 2020, le ha escrito: “Te esperamos a la vuelta”, acompañado de un corazón. El presentador Iñaki López le ha mandado “¡Un abrazo enorme y mucha suerte, maestro!”, mientras que el cómico J.J. Vaquero ha optado por un contundente “Ánimo y fuerza, titán”. También el escritor Javier Castillo le ha dejado un mensaje afectuoso: “Cuídate mucho, Javier”. La noticia ha conmovido al panorama cultural, donde Cansado es considerado una figura esencial del humor español.

Una carrera ligada a Faemino

Nacido en el barrio madrileño de Carabanchel en 1957, Javier Cansado alcanzó la popularidad en los años ochenta gracias al dúo Faemino y Cansado, junto a su inseparable compañero Carlos Faemino. Ambos comenzaron actuando en la calle con un estilo espontáneo e irónico que pronto conquistó al público. Su salto a la televisión llegó con La bola de cristal, a la que siguieron otros espacios como Crónicas Marcianas.

Con los años, el dúo consolidó una trayectoria que les llevó también al teatro y al cine, con apariciones en películas como Torrente, el brazo tonto de la ley (1998). Actualmente, estaban inmersos en la gira 17 veces, reloaded, cancelada “hasta nuevo aviso” debido a la situación de salud del cómico.

Paralelamente, Cansado ha desarrollado una intensa actividad individual. Ha trabajado en la radio en programas como La Ventana u Oh! My LOL, y ha explorado su faceta literaria con el libro Cómo acabar con los libros de cómo, publicado en 1992 bajo el seudónimo Rudy Cansado. También ha tenido incursiones en el cine, participando en la comedia Airbag.

En televisión, su presencia ha sido constante en espacios como El intermedio o El fin de la comedia. Pero sobre todo se le identifica en los últimos años como colaborador de Ilustres Ignorantes, el programa de Movistar+ que conduce Javier Coronas. Además, forma parte del pódcast Todopoderosos, junto a Rodrigo Cortés, Arturo González-Campos y Juan Gómez-Jurado, donde despliega su pasión por la cultura y el cine.

Su humor absurdo y lúcido ha dejado huella en varias generaciones. Sin embargo, Cansado nunca ha ocultado su interés por reflexionar sobre la vida. Durante la pandemia, en una entrevista, admitía con ironía que ya veía “las orejas al lobo” y que cuidaba más su salud practicando hábitos como la autofagia.