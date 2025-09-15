España

Javier Cansado (69 años) anuncia que tiene cáncer y se retira de la vida pública “varios meses”

El humorista ha comunicado a través de redes sociales el duro revés que atraviesa desde comienzos de verano

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
JAVIER CANSADO EN LOS PREMIOS
JAVIER CANSADO EN LOS PREMIOS ILUSTRES IGNORANTES. (EUROPA PRESS).

El humorista y locutor de radio Javier Cansado, de 69 años, ha comunicado este lunes que atraviesa un delicado momento de salud. A través de un breve mensaje en la red social X, ha explicado que este verano le detectaron un tumor, fue operado y en los próximos días comenzará un tratamiento que le obligará a apartarse de su actividad profesional durante varios meses.

“Me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas”, ha compartido el cómico en su cuenta personal. Poco después, y tras recibir miles de mensajes de ánimo, regresaba a la plataforma para agradecer las muestras de cariño: “Muchas gracias. ¡¡¡Después de leeros no me queda otra que curarme!!!!”.

Las reacciones de compañeros de profesión y seguidores no se han hecho esperar. El actor y humorista Dani Rovira, que superó un linfoma de Hodgkin en 2020, le ha escrito: “Te esperamos a la vuelta”, acompañado de un corazón. El presentador Iñaki López le ha mandado “¡Un abrazo enorme y mucha suerte, maestro!”, mientras que el cómico J.J. Vaquero ha optado por un contundente “Ánimo y fuerza, titán”. También el escritor Javier Castillo le ha dejado un mensaje afectuoso: “Cuídate mucho, Javier”. La noticia ha conmovido al panorama cultural, donde Cansado es considerado una figura esencial del humor español.

Una carrera ligada a Faemino

Nacido en el barrio madrileño de Carabanchel en 1957, Javier Cansado alcanzó la popularidad en los años ochenta gracias al dúo Faemino y Cansado, junto a su inseparable compañero Carlos Faemino. Ambos comenzaron actuando en la calle con un estilo espontáneo e irónico que pronto conquistó al público. Su salto a la televisión llegó con La bola de cristal, a la que siguieron otros espacios como Crónicas Marcianas.

Con los años, el dúo consolidó una trayectoria que les llevó también al teatro y al cine, con apariciones en películas como Torrente, el brazo tonto de la ley (1998). Actualmente, estaban inmersos en la gira 17 veces, reloaded, cancelada “hasta nuevo aviso” debido a la situación de salud del cómico.

PREMIOS ILUSTRES IGNORANTES. (Europa Press
PREMIOS ILUSTRES IGNORANTES. (Europa Press Reportajes / Europa Press).

Paralelamente, Cansado ha desarrollado una intensa actividad individual. Ha trabajado en la radio en programas como La Ventana u Oh! My LOL, y ha explorado su faceta literaria con el libro Cómo acabar con los libros de cómo, publicado en 1992 bajo el seudónimo Rudy Cansado. También ha tenido incursiones en el cine, participando en la comedia Airbag.

En televisión, su presencia ha sido constante en espacios como El intermedio o El fin de la comedia. Pero sobre todo se le identifica en los últimos años como colaborador de Ilustres Ignorantes, el programa de Movistar+ que conduce Javier Coronas. Además, forma parte del pódcast Todopoderosos, junto a Rodrigo Cortés, Arturo González-Campos y Juan Gómez-Jurado, donde despliega su pasión por la cultura y el cine.

Su humor absurdo y lúcido ha dejado huella en varias generaciones. Sin embargo, Cansado nunca ha ocultado su interés por reflexionar sobre la vida. Durante la pandemia, en una entrevista, admitía con ironía que ya veía “las orejas al lobo” y que cuidaba más su salud practicando hábitos como la autofagia.

Temas Relacionados

Enfermedades de famososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

´No tiene sentido´ lidera la lista de canciones más escuchadas en Apple España hoy

Estos temas y artistas han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

´No tiene sentido´ lidera la

Aparece un segundo cadáver entre los escombros de la explosión en Puente de Vallecas (Madrid)

Tras la alerta por la persona desaparecida, las fuerzas de seguridad optaron por reanudar las labores de rastreo en la zona afectada por la explosión

Aparece un segundo cadáver entre

Cómo limpiar el filtro del microondas: un método sencillo y con productos que tienes en casa

Estos son los pasos que debes seguir para aplicarlo correctamente

Cómo limpiar el filtro del

Quién es Lidia Santos, la nueva camarera de ‘First Dates’: modelo de pasarela, Miss Málaga y concursante de ‘Supervivientes’

La joven sustituirá a Laura Boado en la nueva temporada del programa de Mediaset España

Quién es Lidia Santos, la

Un hombre se atrinchera en la Gran Vía de Madrid y amanaza con explotar bombonas de butano: es detenido

Lleva los brazos ensangrentados, según ha informado la Policía

Un hombre se atrinchera en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministro de exteriores de

El ministro de exteriores de Israel responde a Sánchez y su propuesta de apartar a Israel de las competiciones: “Es un antisemita y un mentiroso”

PP y Vox cargan contra Pedro Sánchez por las protestas propalestinas de La Vuelta y le culpan de provocarlas: “Es violencia política”

Armado con una escopeta, cometió tres atracos en pocas horas y fue pillado al día siguiente entrando en una casa: la Justicia le condena a once años y medio de prisión

El efecto halo: la razón por la que ser guapo puede hacerte más fácil la vida

Jesús Ruíz, exconvicto, explica cómo son las cárceles españolas: “La recuerdo con muchísimas comodidades”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 15 septiembre

La brecha del alquiler en Madrid se reduce: un piso de 80 m² en Barrio de Salamanca solo cuesta 202 € más que en Villaverde

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Nueva subida en los precios de la luz: estas serán las horas más baratas del martes 16 de septiembre

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 15 septiembre

DEPORTES

La Unión Ciclista Internacional carga

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros

El piloto español Pedro Acosta le saca el dedo a la moto KTM: “Estaba caliente”

Usman Nurmagomedov avisa a Ilia Topuria: “He vencido a excampeones y campeones, mi currículum es mejor”