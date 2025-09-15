España

Carlos González, psicólogo: “Nunca tengas una relación con ese hombre que estuvo detrás de ti durante años”

Estas son las razones por las que no deberías hacerlo

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Imagen de recurso en el que sale una pareja discutiendo. (Freepik)

El amor y las relaciones de pareja son uno de los aspectos de la vida personal a los que más importancia se les suele dar. Esto es algo que se ha reflejado a lo largo de los siglos mediante la literatura, el teatro o el cine.

Sin embargo, las situaciones reales suelen diferir mucho de la ficción. Por esa razón, es importante tener claros ciertos aspectos antes de embarcarte en una relación. Bajo este contexto, el psicólogo Carlos González ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok (@acarlosgonz) que no ha estado exento de polémica.

La primera frase del vídeo es clara y contundente. “Nunca tengas una relación con ese hombre que estuvo detrás de ti durante años”, explica el experto a todos sus seguidores.

Los motivos por los que no tendrías que tener una relación con estas personas

En primer lugar, Carlos González señala que el hombre que insiste durante años suele idealizar de forma excesiva a la persona de la que está enamorado. Durante ese periodo, genera expectativas poco realistas sobre cómo sería la relación, al mismo tiempo que invierte un esfuerzo considerable en perseguir ese objetivo.

Cuando, finalmente, logra iniciar una relación, la distancia entre la realidad y sus expectativas puede provocar insatisfacción o dudas sobre si todo ese tiempo invertido realmente valió la pena o no.

En segundo lugar, el psicólogo describe un fenómeno frecuente en estas situaciones: la mujer puede no haber sentido un interés genuino por ese hombre en un principio, por lo que escogió explorar otras alternativas sentimentales antes de aceptar una relación.

Cuando acepta estar con él, a menudo lo hace por resignación, tras experiencias que no resultaron satisfactorias con otras personas. Esto da como resultado que no sea una elección motivada por el amor, sino que esté basada en el conformismo.

También destaca otro elemento problemático. “Ese hombre, que podríamos considerar en cierto modo un arrastrado por perseguir e insistir a una mujer que no quería nada con él, muestra una falta de amor propio terrible”. El especialista advierte que iniciar una relación con alguien que carece de amor propio nunca es recomendable.

Carlos González identifica dos factores de riesgo al analizar la insistencia prolongada de un hombre en conquistar a una mujer: la ausencia de opciones y la obsesión. En el primer caso, un hombre que permanece durante años intentándolo con la misma persona a pesar de múltiples negativas puede estar mostrando una incapacidad para entablar vínculos sentimentales con otras personas.

En el escenario opuesto, si el hombre sí dispone de otras opciones pero insiste de forma exclusiva y reiterada con una sola mujer, el especialista advierte sobre el riesgo de que esa conducta adquiera rasgos obsesivos. La insistencia desmedida deja de ser una demostración de interés y comienza a evidenciar una fijación que puede derivar en problemas graves si la relación termina.

Según explica, este tipo de comportamiento puede facilitar reacciones extremas ante el rechazo, comprometiendo la seguridad emocional y, en casos graves, la integridad física de la persona que decide poner fin al vínculo.

