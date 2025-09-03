Mar Flores anuncia su gran proyecto, "Mar en calma": "Un viaje de recuerdos y emociones escrito desde la verdad"

A principios de junio salía a la luz el proyecto más personal, ambicioso y especial de Mar Flores: la publicación de sus memorias, en las que en palabras de la periodista Beatriz Cortázar, "no se va a dejar nada en el tintero, es una mujer valiente y sincera". A sus 56 años, y tras una vida de lo más intensa tanto en el terreno profesional como en el sentimental, la modelo ha decidido relatar los pasajes más importantes de su trayectoria y descubrir en primera persona los episodios que la han marcado y por los que ha llegado a ser la mujer que es hoy, sin obviar los momentos más complicados y en los que llegó a pensar en tirar la toalla.

Una biografía sobre la que Mar no se había pronunciado públicamente hasta este martes cuando, sin ocultar su ilusión, ha anunciado el nombre de su esperado libro y la fecha de su inminente publicación, dando una pincelada de qué encontraremos en sus páginas.

"El 10 de septiembre sale a la luz "Mar en calma", mis memorias. Un libro en el que comparto mi historia, mis vivencias y mis aprendizajes. Un viaje de recuerdos y emociones escrito desde la calma y la verdad. Espero que cada página os acerque un poco más a mí y a todo lo que me ha traído hasta aquí" ha compartido en redes sociales con sus más de 300.000 seguidores, descrubriendo además la portada de su autobiografía, una espectacular imagen suya en blanco y negro en la que posa de perfil, con el rostro ligeramente elevado y los ojos cerrados.

Un mensaje muy significativo en el que deja entrever que, con la serenidad de sus 56 años y en un gran momento profesional y personal -ya que la revista 'Lecturas' ha revelado este miércoles en su portada que tras su reciente ruptura con el mexicano Elías Sacal, estaría de nuevo ilusionada al lado de un empresario llamado Nicolás Corrochano con el que ha sido fotografiada de lo más cómplice en Ibiza- se ha abierto en canal y ha compartido sin filtros los momentos más importantes de su vida.

Sin embargo, tendremos que esperar todavía una semana -"Mar en calma" se publica el próximo 10 de septiembre- para saber si Mar habla en sus memorias de algunos de los hombres que han pasado por su corazón, como Carlo Costanzia -padre de su hijo mayor, Carlo, con el que vivió una tormentosa historia de amor-, Cayetano Martínez de Irujo, Fernando Fernández Tapias, Alessandro Lequio, Javier Merino -con el que tiene cuatro hijos en común y con el que estuvo 24 años casada-, o Elías, con el que rompió definitivamente hace varios meses tras 8 años de relación marcados por las idas y venidas.

También qué episodios de su trayectoria profesional comparte tras convertirse en una de las modelos más importantes de nuestro país, hacer sus pinitos como actriz y reconvertirse en exitosa empresaria, y si se sincera sobre qué significa para ella el pequeño Carlo -hijo de Carlo y Alejandra Rubio, de 9 meses-, que la ha hecho abuela a sus 56 años.