Aparece un segundo cadáver entre los escombros de la explosión en Puente de Vallecas (Madrid)

Tras la alerta por la persona desaparecida, las fuerzas de seguridad optaron por reanudar las labores de rastreo en la zona afectada por la explosión

Noelia Tabanera

Por Noelia Tabanera

Equipos de emergencias trabajan en la zona donde se ha producido la explosión, a 13 de septiembre de 2025, en Madrid.

Las unidades caninas de la Policía Nacional y Bomberos de Madrid han localizado un segundo cadáver entre los escombros originados por la explosión que tuvo lugar el pasado sábado en Puente de Vallecas. La reactivación del operativo de búsqueda se produjo después de que, pasadas las 15:00 horas de este lunes, se presentara una denuncia por desaparición relacionada con el siniestro.

El incidente, que afectó a un edificio residencial en el distrito madrileño, ya había causado una primera víctima mortal. Sin embargo, tras la alerta por la persona desaparecida, las fuerzas de seguridad optaron por reanudar las labores de rastreo en la zona afectada por la explosión, intensificando las tareas para localizar a posibles afectados adicionales.

El hallazgo del segundo fallecido refuerza la gravedad del suceso acontecido en uno de los barrios más poblados de Madrid. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, mientras mantienen acordonada la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar las labores de desescombro.

Noticias del día 15 de septiembre del 2025.

El estallido, registrado hacia las 15:00 horas del sábado, sacudió un bar situado en la planta baja del edificio y afectó severamente las nueve viviendas ubicadas encima. El balance oficial tras las primeras inspecciones daba cuenta de 25 heridos y una víctima mortal; tras este nuevo hallazgo, la cifra de fallecidos se eleva a dos. Entre los lesionados, tres se encuentran en estado grave y dos más son considerados potencialmente graves, mientras que el resto presenta heridas de menor entidad.

Realojo de las familias

Las labores de rescate y desescombro, en las que participaron bomberos del Ayuntamiento de Madrid, SAMUR, Policía y equipos caninos, han sido complejas debido a los daños estructurales, que obligaron al desalojo completo del edificio por el riesgo de colapso. Las autoridades analizan actualmente alternativas para el realojo de las familias afectadas por los daños en el forjado entre la planta baja y la primera, así como la pérdida parcial del bajo comercial.

Las primeras hipótesis apuntan a que el origen del desastre corresponde a una explosión de gas. A pesar de esto, los bomberos recordaron que todavía no se ha podido precisar ni el tipo de gas implicado ni el punto exacto donde se inició la deflagración, motivo por el cual permanece abierta la investigación pericial.

