El precio de la luz en España para este 15 de septiembre

La situación económica mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

La tarifa de la electricidad
La tarifa de la electricidad se actualiza todos los días (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país hoy lunes 15 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más bajos, así como los más altos, de energía eléctrica.

Precio de la energía eléctrica

Día: 15 de septiembre

Precio medio: 66.88 euros por megavatio hora

Precio más alto: 124.0 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 2.5 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.03 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 94.95 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 89.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 87.82 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 94.17 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 97.33 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 120.83 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 124.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 84.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.1 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 7.63 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 8.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 4.5 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.5 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 4.96 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 16.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 43.99 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 94.17 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 110.96 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 98.5 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.97 euros por megavatio hora.

