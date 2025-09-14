24 años conviviendo con un diagnóstico de linfoma, el cáncer de sangre más común: “Estoy bien, pero la palabra curación todavía no aparece”

Begoña Barragán, paciente de linfoma y presidenta de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. (AEAL)

Begoña Barragán tenía 41 años cuando fue diagnosticada de linfoma. Con tres hijos preadolescentes, dejó su puesto en la empresa familiar de alquiler de coches en la que trabajaba “con mucho miedo a la enfermedad y a la muerte”. 24 años después, Begoña disfruta de “una calidad de vida excelente”. “Soy una persona bastante activa, voy a congresos, hago viajes internacionales... Hago una vida normal”, cuenta a Infobae España.

El linfoma representa el 85% de todos los cánceres de sangre y, al mismo tiempo, es uno de los más incomprendidos por la sociedad en general. Este cáncer sanguíneo aparece en el sistema linfático, una red de ganglios y vasos que nos ayuda a defendernos de infecciones, cuando los linfocitos (un tipo de glóbulo blanco) proliferan.

Esta enfermedad es en realidad un conjunto de tipos de cáncer. Las dos principales clasificaciones son linfoma de Hodgkin o de no Hodgkin, y linfomas indolentes o agresivos. “Es en estos últimos en los que hay que actuar rápidamente porque pueden llegar a comprometer la vida del paciente”, subraya a este medio la doctora Mariana Bastos-Oreiro, coordinadora de la unidad de terapias avanzadas del servicio de Hematología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Sin embargo, el linfoma indolente o también llamado de bajo grado cuenta con una alta tasa de recaída y muchos de ellos se consideran incurables. “Yo tengo un linfoma folicular de bajo grado diagnosticado desde hace 24 años. Estoy bien, en remisión, pero la palabra curación todavía no aparece”, narra a este medio.

Pese a que es difícil establecer una tasa de supervivencia del linfoma, dado que se trata de una enfermedad que agrupa a más de 100 subtipos de cáncer, “en general todos los linfomas (sobre todo los linfomas no Hodgkin de células B, que son el 80 %) tienen buena respuesta al tratamiento”, explica la doctora. El pronóstico empeora cuando son refractarias, es decir, cuando la enfermedad vuelve.

Esta realidad es bastante desconocida para la mayoría de la población: el 82% de los españoles tiene un conocimiento escaso o nulo sobre este cáncer. Son datos que arroja el nuevo Estudio de percepción social sobre linfomas en España: Entendiendo el linfoma, visibilizando vidas llevado a cabo por IPSOS e impulsado por Lilly dentro de la iniciativa “Linformados”, puesta en marcha en colaboración con AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia y con el aval de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y del Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula ósea (GELTAMO).

Un apoyo para los pacientes

Aunque Begoña ya está jubilada, buena parte de su tiempo lo dedica a la AEAL y al Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), pues preside ambas entidades. La AEAL se centra en ofrecer un apoyo a los pacientes en la materia en la que precisen. “Tenemos un comité médico asesor, un servicio de asesoría jurídica, cuidados de la piel y maquillaje, servicio de nutrición... Damos mucha información”, subraya.

Junto con la GEPAC, realizan actividades y talleres para concienciar y sensibilizar sobre este tipo de cáncer de sangre. Aquellas personas interesadas en recibir asistencia por la AEAL pueden contactar con la Asociación a través de su página web (www.aeal.es) o del número de teléfono 915 631 801.