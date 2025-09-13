Tellado (PP) cree que Sánchez “está contra las cuerdas” por su “infierno judicial y político”

06/08/2025 El secretario general del PP, Miguel Tellado, en una rueda de prensa desde la sede del partido en Madrid, a 6 de agosto de 2025. POLITICA EDUARDO PARRA

BENIDORM (ALICANTE), 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está “contra las cuerdas” por su “infierno judicial y político”, con un Ejecutivo “demacrado” que “necesita cortinas de humo y desviar la atención”. “No lo van a lograr. Toda España sabe lo que hay”, ha apostillado.

Así lo ha expresado durante su intervención este viernes en la cena de inicio de curso político de los ‘populares’ en la Comunidad Valenciana, celebrada en Benidorm (Alicante), y en la que ha participado el ‘president’ de la Generalitat y líder autonómico de la formación, Carlos Mazón, entre otros cargos del partido.

Tellado ha afirmado que Sánchez “solo tiene ojos para defender los intereses y exigencias del separatismo” para “mantenerse en el poder” y cree que el Gobierno “vive en una situación agónica”, dirigida a “contentar a sus socios de investidura para poder seguir en el sillón”.

Asimismo, ha valorado que el Ejecutivo mantiene “una guerra abierta contra todos los poderes del Estado”. “Pedimos a Sánchez que no arrastre a nuestro país a la deriva de su Gobierno, partido y familia”, ha manifestado, para luego valorar que “los socialistas han trasladado sus sedes de las casas del pueblo a los tribunales de justicia”.

En esta línea, ha destacado que “no podrán acallar a jueces y magistrados” y ha dicho al PSOE y al Gobierno que “tendrán que rendir cuentas” en los juzgados y en elecciones. “Tienen miedo y se les ve en sus caras”, ha enfatizado.

Y ha continuado: “No soportan que investiguen sus escándalos y atacan con saña a los jueces que lo hacen. Vaya semanita han tenido su familia y su Gobierno, empezando por el fiscal general del Estado, el de la fianza y el banquillo”.

Igualmente, ha hecho alusión a la declaración de la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, esta semana ante el juez Juan Carlos Peinado como investigada por presunta malversación en la contratación de su asesora. “Sánchez probablemente es el cerebro de todas las tramas de corrupción que enredan a este Gobierno”, ha sentenciado.

“A un informe de la UCO de la mayoría”

Además, Tellado ha instado a Sánchez de forma irónica a convocar elecciones después de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que, según ha remarcado, dice al PSOE que “va a arrasar”. “Están a un informe de la UCO de tener mayoría absoluta”, ha ironizado.

También se ha referido a las “derrotas parlamentarias” de Sánchez y ha puesto como ejemplo que PP, Vox y Junts tumbaran en el Congreso la propuesta de reducción de la jornada laboral de 40 horas a 37 y media. “El mercado laboral no puede ser el juguete roto en manos de Yolanda Díaz”, ha enfatizado.

El secretario general de los ‘populares’ ha lamentado que España tenga los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados desde 2023 y ha remarcado: “Nadie espera nada porque dependen de un prófugo de la justicia”.

En este contexto, ha acusado a Sánchez y al Gobierno de ir “contra todos los poderes del Estado” y la “prensa libre” e incluso “contra consensos de política exterior”. Asimismo, ha reprochado al presidente que haya decidido hacer “oposición” a los gobiernos autonómicos ‘populares’. Todo ello, ante el “abandono absoluto” del Gobierno: “Lo hizo aquí en la Comunidad Valenciana y después en Galicia y Castilla y León con los incendios.

El PSPV, “sucursal del PSC”

Durante su intervención, Tellado también ha ensalzado la gestión de Mazón y su Consell en la reconstrucción tras la dana y ha criticado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, que, a su juicio, dedica “todo el tiempo” a “insultar” al PP, en “dura competencia” con la delegada del Ejecutivo en la Comunidad, Pilar Bernabé.

Además, ha aseverado que el PSPV es “una sucursal del PSC”, que “ignora los problemas de esta tierra, maltrata el valenciano y defiende los privilegios del nacionalismo catalán, en simbiosis con Compromís y Esquerra”.

Del mismo modo, Tellado ha lamentado que la Comunidad lleve más de 15 años “sufriendo” un sistema de financiación autonómica “impuesto” por el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

“En lugar de aceptar una reforma del sistema que busque la igualdad, como proponemos desde el PP, Sánchez cede a chantajes del separatismo”, ha apuntado, para luego insistir en que el jefe del Ejecutivo permite “que sea” el presidente de ERC, Oriol Junqueras, “quien decida cómo se reparte el dinero de todos los españoles”.

Por todo ello, el secretario general del PP ha pedido a los ‘populares’ de la Comunidad Valenciana que trabajen “unidos bajo el liderazgo” de Mazón para “ser útiles”, con el fin de “dejar atrás” la “negra página del sanchismo”. “No podemos fallar”, ha manifestado durante su intervención.

Reconstrucción “a pulmón”

Por su parte, el líder del PPCV y ‘president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido su labor al frente del Consell en la reconstrucción tras la dana “a pulmón” y “sin un euro del Gobierno de España”. Así, ha reivindicado al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, como futuro jefe del Ejecutivo central: “Lo necesitamos ya”.

Mazón también ha defendido la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat en Les Corts frente al Gobierno porque no los ha presentado y con un Sánchez que “decía que había que irse a casa o convocar elecciones si no se tenían” las cuentas estatales.

“Van a usarlo todo. Todo es todo. Desde Radiotelevisión Española (RTVE), pasando por el CIS, acabando siempre como denominador común con el odio”, ha resaltado, para luego asegurar que el Ejecutivo mantiene “asfixiada” a la Comunidad e “insulta” la “identidad” del territorio. “Están contra las cuerdas. Saben que se les acaba el tiempo”, ha valorado.

Respecto a la reconstrucción tras la dana, Mazón ha enumerado políticas de sus consellers, algunos presentes en el acto, y ha defendido la labor del vicepresidente segundo del Consell, Francisco José Gan Pampols. En este punto, ha insistido en lamentar que no haya “el más mínimo punto de encuentro” en una comisión mixta con el Gobierno.

El líder de los ‘populares’ valencianos ha enumerado varias políticas impulsadas desde su gobierno y ha presumido de haber “acabado” con el “infierno fiscal”, la “policía lingüística”, las “listas de espera quirúrgicas” y en la “dependencia”, además de con “la imposición catalanista en la escuela”.

Y ha avanzado que “en los próximos días” anunciará “importantísimas medidas, leyes” y “decretos”, al tiempo que ha abogado por “recuperar” la Ley de Señas de Identidad del ‘expresident’ Alberto Fabra. “Os recomiendo que sigáis el debate de política general”.

Asimismo, se ha referido a la “agilidad” del Consell en las ayudas para afectados por la dana y ha vuelto a ensalzar el Plan Valencia planteado por Feijóo para la reconstrucción, y ha subrayado que “más pronto que tarde” la ciudadanía tendrá que decidir entre “volver al infierno” que hubo durante las etapas del Botànic o seguir “con el cambio que acaba de empezar”.

Al acto, dirigido a militantes y simpatizantes, también han asistido la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, y consellers; el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca; los presidentes provinciales del partido y de las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón, Toni Pérez, Vicent Mompó y Marta Barrachina, respectivamente, y los alcaldes de València, María José Catalá, y de Alicante, Luis Barcala, entre otros. Las intervenciones las ha abierto Pérez, que ha defendido a Mazón y a su Consell frente a la “mayor crisis de ética política” que “está atravesando” España.