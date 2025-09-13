Recursos Humanos envía una negativa colectiva a 340 candidatos y ellos quedan para verse en el bar: “Nunca me había reído tanto”

Un grupo de personas brinda en un bar. (Pexels)

En Toulouse (Francia), un error en un correo de Recursos Humanos ha convertido un proceso de selección rutinario en un fenómeno inesperado. Una empresa local envió un mensaje de rechazo a los 340 candidatos que no habían conseguido un puesto de responsable de comunicación digital, pero un error de la empresa llevó a un desenlace con consecuencias imprevistas: la persona encargada olvidó utilizar la copia oculta y dejó a la vista todas las direcciones de los solicitantes de empleo. Lo que normalmente sería un momento incómodo para cualquier aspirante se transformó en un hilo de correos cargados de humor, ironía y finalmente, en una cita en un bar, según relata el medio local Ouest France.

El pasado jueves, 11 de septiembre de 2025, la compañía cerró su proceso de selección con un mensaje colectivo de negativa. El problema fue que el remitente incluyó las direcciones de todos los solicitantes en copia visible, en lugar de usar la función de copia oculta. En cuestión de minutos, los 340 aspirantes pudieron comprobar que compartían no solo la decepción, sino también un mismo mensaje en la bandeja de entrada. El desliz no pasó desapercibido. Un vídeo publicado en TikTok por el usuario @biglinguini23, que relataba el caso y mostraba capturas de pantalla de varias respuestas al correo, se compartió miles de veces y multiplicó la atención sobre lo que en principio era un simple error administrativo.

Avalancha de comentarios

Al principio, nadie se atrevió a responder. Durante media hora, la cadena quedó en silencio, según narra al medio francés Ouest France Laura, de 26 años. Después, llegaron las primeras respuestas. Una de ellas ironizaba: “Este es mi rechazo número 18 millones, mejor anunciarlo a todo el mundo”. Otra comparaba la larga lista de copias con un concierto multitudinario: “Casi tanta gente como en la cola de The Weeknd en el Stade de France. Espero que hayáis tenido más suerte que yo, porque yo no: dos fracasos en el mismo día”.

Una mujer consulta su correo en un teléfono móvil. (Freepik)

Otros candidatos aprovecharon para señalar la precariedad del sector de la comunicación: “¡Todavía no es tarde para cambiar de sector, equipo! Cinco años de estudios para trabajos mal pagados en un ámbito saturado, esa es la realidad”. También hubo recordatorios serios sobre la vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que supone permitir a otros candidatos acceder a la información de contacto del resto. Sin embargo, no todo fueron reproches: algunos agradecieron que la empresa al menos hubiera contestado y defendieron al remitente del correo. La sucesión de mensajes adoptó pronto un tono de broma que combinó sarcasmo, humor negro y resignación, y mantuvo a decenas de desconocidos conectados durante horas.

Más de 100 candidatos se citan en un bar

La energía de ese intercambio no se agotó en la bandeja de entrada. Poco después, varios de los candidatos crearon un grupo de WhatsApp con los 340 afectados. Allí comenzaron a circular nuevas ofertas de empleo, recomendaciones profesionales y chascarrillos sobre lo ocurrido, según cuenta al medio Ilona, otra joven aspirante. El tono, entre la burla y la complicidad, sirvió para crear una pequeña comunidad. “Esperaba leer un correo negativo y ponerme triste, y nunca me había reído tanto”, asegura.

La iniciativa fue más allá cuando una de las candidatas lanzó la propuesta de verse en persona en Toulouse, la ciudad donde se ofertaba el puesto. En pocas horas, la lista de interesados creció con rapidez: de una treintena de apuntados se pasó a más de un centenar. El grupo fijó la cita para finales de septiembre o principios de octubre, con la idea de reunir a los participantes que residan en la ciudad o que puedan desplazarse hasta allí en un bar de la zona.