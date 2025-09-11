España

¿Un Policía puede hacer una fotografía de tu DNI? Esto es lo que dice la ley

El especialista @f.francoabogado en TikTok explica esta situación

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Agentes de la Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional posa con un DNI. (Policía Nacional)

Existen muchas dudas entre los españoles sobre lo que puede hacer un policía o cómo debe actuar en cada situación. Existen leyes que exigen a los ciudadanos acceder a solicitudes determinadas del agente, mientras que hay otras prácticas que están prohibidas para el cuerpo.

Un caso con el que muchas personas no suelen aclararse es si un policía puede hacer una fotografía a un DNI. La Agencia Española de Protección de Datos determina que la policía no puede hacerlo utilizando móviles personales, salvo circunstancias excepcionales.

Este hecho ha cobrado relevancia tras un caso reciente ocurrido en Torrox. El incidente involucró a un agente de la policía local, que decidió tomar una fotografía de un documento de identidad para agilizar la tramitación de una multa. La decisión del agente fue justificada como una medida para ahorrar tiempo, pero la autoridad de protección de datos consideró que esa práctica vulnera la normativa vigente.

La Policía Nacional detiene en Ibiza a tres importantes miembros de la ´Ndrangheta.

Un agente no puede fotografiar un DNI

Según explica el abogado Franco (@f.francoabogado en TikTok), este tipo de actuación, lejos de estar amparada por la ley, contradice el principio de minimización, que obliga a tratar únicamente los datos necesarios para cumplir con la finalidad prevista, en este caso, la sanción correspondiente y el correcto procedimiento administrativo. Además, recalca que vulnerar este principio puede acarrear consecuencias legales.

El abogado matiza que la correcta recogida de datos durante una intervención policial debe realizarse anotando los datos del DNI en el acta correspondiente y nunca almacenando imágenes en dispositivos personales. Además, recuerda que los móviles privados de los agentes no pueden emplearse para este tipo de cometidos, ya que hacerlo implica una vulneración adicional de la protección de datos.

La ley regula las medidas de seguridad para el tratamiento de información personal, obligando a garantizar la confidencialidad y la custodia de los datos recogidos. Las fotografías almacenadas fuera de los canales oficiales quedan expuestas a riesgos adicionales, como pérdida, difusión no autorizada o acceso indebido, situaciones que la ley busca evitar.

Según dicta la legislación, solo en casos excepcionales, debidamente justificados, los agentes podrían tomar una imagen del documento, y siempre utilizando los sistemas adecuados proporcionados por las fuerzas de seguridad. “Solo se permiten las fotografías en casos excepcionales, no por ahorrar tiempo y desde luego no desde un teléfono personal de un agente”, insiste el abogado.

El 'DNI catalán' que promueve el Consell de la República se llama Identitat Digital.

Consecuencias y recomendaciones

La interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos y de profesionales como Franco confirma que los ciudadanos tienen derecho a que su información personal sea debidamente protegida en cualquier intervención policial rutinaria. El caso de Torrox pone el foco en la necesidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad respeten los procedimientos establecidos para la recogida de datos.

Ante cualquier situación similar, los ciudadanos pueden solicitar que sus datos se recojan conforme a la normativa, y tienen derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia si consideran vulnerada su privacidad. El uso indebido de los teléfonos personales para fotografiar documentos oficiales no solo son una irregularidad, sino que puede acarrear sanciones disciplinarias al agente implicado.

Temas Relacionados

DNIPolicíaPolicía NacionalTikTokPolicía EspañaMultasSanciónEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una cajera de Caprabo es despedida porque cierra el supermercado, rechaza un traslado y luego denuncia: el tribunal dice que ella misma suspendió el contrato

La mujer optó por no mudarse a otra ciudad para trabajar en otra tienda de la empresa

Una cajera de Caprabo es

Así podan los japoneses las hortensias para que se recuperen de una forma espectacular: “Es el respeto por la naturaleza”

La botánica y la jardinería son consideradas un arte ritual que debe ser respetado. Hablamos de una atmósfera exuberante que participa de lo estético, pero también de lo meditativo

Así podan los japoneses las

Silvia Congost, psicóloga experta en relaciones de pareja: “Cuando estamos así es que la relación no está funcionando”

La profesional destaca que la dependencia emocional y el apego tóxico impiden poner fin a vínculos nocivos y en los que no se encuentra la felicidad

Silvia Congost, psicóloga experta en

Puerros a la carbonara, un plato digno de restaurante que puedes preparar fácilmente en casa

En esta receta, los puerros se asan en horno, lo que les consigue un sabor dulce y una textura suave, complementándose con una carbonara con yema de huevo y queso parmesano

Puerros a la carbonara, un

La educación en diversidad sigue siendo una asignatura pendiente: más del 60% de jóvenes LGTBI solo se sienten visibles con amigos

Un informe de la Federación Estatal LGTBI+ revela que un 25% de la juventud del colectivo se siente reconocida en el instituto y solo un 21% en la universidad

La educación en diversidad sigue
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La carretera de Madrid en

La carretera de Madrid en perfecto estado que nunca se abrió al tráfico: 12 kilómetros, carreras ilegales y un enorme gasto

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

El nuevo dron subterráneo de Arquimea: aportará agilidad y conocimiento de los lugares de más difícil acceso

Un profesor y un alumno fueron apuñalados en un instituto por un hombre que ya planeó un asesinato masivo en 2024

Un hombre iba caminando hacia al trabajo y comenzó a notar calor en su bolsillo: se le habían incendiado la tarjeta bancaria

ECONOMÍA

Una cajera de Caprabo es

Una cajera de Caprabo es despedida porque cierra el supermercado, rechaza un traslado y luego denuncia: el tribunal dice que ella misma suspendió el contrato

Natalia de Santiago, experta en economía: “A partir de los 40, una casa en propiedad es una ventaja aplastante de cara a la jubilación”

Un hombre que vendía leña mientras cobraba el subsidio por desempleo amasa 1 millón de euros sin declarar: solo tendrá que devolver una parte

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 11 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”