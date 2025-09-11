Un inspector jefe de la Policía explica qué pasa si pierdes el DNI y no lo denuncias: “Puedes tener problemas muy serios”

Metodorius destaca en su vídeo la importancia de denunciar la pérdida o sustracción del DNI (Tik Tok)

Francisco Rius, licenciado en Derecho e Inspector Jefe de la Policía Nacional, ha compartido un vídeo en su cuenta de Tik Tok (@metodorious) en el que explica por qué es importante denunciar la pérdida o el robo del Documento Nacional de Identidad (DNI). Su cuenta acumula más de siete mil seguidores y también tiene una página web donde publica “conocimiento jurídico al alcance de tu mano”.

En el vídeo, Rius advierte de que si no se denuncia la pérdida o el robo, “pueden estar cometiendo una infracción administrativa leve (...)”. Eso sí, hay que demostrar que el sujeto actuó de manera negligente. Así lo dicta el artículo 37 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana del 30 de marzo de 2015, “el incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida, así como la omisión negligente de la denuncia de su sustracción o extravío”.

Además, la normativa establece que si se pierde el DNI tres o más veces en un año, las autoridades puede considerarlo como negligencia, pudiendo acarrear una multa de entre 100 y 600 euros. A pesar de ello, las infracciones leves prescriben pasados los seis meses desde el día en el que se cometió la infracción y existe una deducción del 50% por pronto pago.

Denunciar presencial o telemáticamente

Agentes de la Policía Nacional posa con un DNI. (Policía Nacional)

El Inspector de Policía anima a que, en caso de pérdida o robo, lo mejor es ir a comisaría a notificarlo lo antes posible. ir a la comisaría a notificarlo y que “no cuesta nada”.

Para tener un DNI nuevo, solo habrá que pagar sus tasas de expedición, que está en la actualidad está fijada en 12 euros, cuyo precio se regula según la Ley de Presupuestos Generales del Estado. A no ser que la renovación del DNI sea por cambio de domicilio, condición de familia numerosa o su titular sea menor de 14 años.

En el caso de que se olvide la cartera, la Policía Nacional también tiene una aplicación móvil que complementa la del DNI llamada “Mi DNI”. Sirve para identificarse de manera presencial y utilizarla de igual manera que el documento físico en España . A través de un verificador, la aplicación puede comprobar la autenticidad de las credenciales MiDNI de otro ciudadanos. Sin embargo, no podrá usarse para cruzar pasos fronterizos; usarlo en otros países; o realizar gestiones telemáticas de autenticación o firma electrónica.

Pueden suplantar tu identidad

“¿Y por qué es tan importante denunciar estas pérdidas o estas sustracciones? Porque si alguien llega a utilizar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) para cometer un fraude o bien un delito, tu puedes tener problemas muy serios”, avisa Rius. En general, el uso no autorizado de datos personales para fines fraudulentos es uno de los riesgos más comunes al perder el DNI, como realizar operaciones financieras a tu nombre (acceso a la cuenta, contratos de préstamos), abrir una cuenta bancaria, etcétera.

“Así que ya lo sabes, si pierdes el DNI denuncia cuanto antes la pérdida, o bien si te lo quitan, denúncialo (...) Y así evitas tener problemas en un futuro”, aconseja Rius.

En la actualidad, este trámite puede realizarse presentando la denuncia presencialmente en una comisaría, o bien a través de su sede electrónica. De esta forma, puedes notificar la pérdida o la sustracción sin necesidad de pisar una oficina o esperar un cola.