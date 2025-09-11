España

La lista de alimentos que debes evitar si sufres reflujo ácido

El reflujo gastroesofágico puede provocar sensación de acidez o dolor en el pecho

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
El reflujo gastroesofágico puede provocar
El reflujo gastroesofágico puede provocar sensación de acidez o dolor en el pecho. (iStock)

El reflujo gastroesofágico (ERGE) es una enfermedad que hace que los contenidos estomacales se devuelvan desde el estómago hacia el esófago, causando una sensación de acidez o dolor urgente en el pecho, así como náuseas, vómitos, hipo, ronquera o dolor de garganta en algunos pacientes. Se calcula que entre el 10 y el 20% de los españoles sufre esta afección, principalmente hombres, que puede empeorar con la edad.

La enfermedad por reflujo gastroesofágico puede empeorar o mejorar con la dieta. Así, algunas personas ven cómo existen ciertos alimentos que desencadenan o acrecientan los síntomas. Aunque existen medicamentos específicos para tratar esta problemática estomacal, el principal consejo de los médicos suele ser implantar cambios en el estilo de vida, especialmente en la dieta, para tratar o aliviar los síntomas.

Consejos como cenar dos o tres horas antes de dormir, o acostarse con la cabeza elevada por un almohadón son útiles para combatir el reflujo, según MedlinePlus, pero los especialistas también aconsejan evitar algunas comidas.

Qué no comer si se tiene reflujo

Evitar los fritos y alimentos
Evitar los fritos y alimentos grasos puede mejorar el reflujo. (Pexels)

Según el NIH (National Institutes of Health), las personas que sufren acidez o reflujo gastroesofágico deben evitar:

  1. Alimentos ácidos, como frutas cítricas y tomates, son desencadenantes comunes del reflujo gastroesofágico.
  2. Bebidas alcohólicas: el alcohol impide el correcto funcionamiento del Esfínter Esofágico Inferior (EEI), encargado de prevenir el reflujo, lo que permite que los ácidos del estómago se filtren hacia el esófago.
  3. Chocolate: aunque sea el momento dulce favorito de muchos, el chocolate contiene cafeína, cacao y productos químicos vegetales que relajan el EEI y pueden desencadenar la acidez estomacal.
  4. Del mismo modo, se recomienda evitar el café y otras fuentes de cafeína, como los refrescos. Las burbujas en la carbonatación expanden el estómago, empujando el contenido estomacal contra el EEI y haciendo más probable el reflujo. Para evitarlo, se recomienda no consumirlos o hacerlo con el estómago lleno y de forma limitada.
  5. Alimentos ricos en grasa: este tipo de comidas se digieren de forma más lenta, lo que hace que el estómago produzca más ácidos.
  6. Menta: aunque sea capaz de calmar el intestino irritable, la menta relaja los músculos utilizados para la digestión y provoca que el ácido se filtre al esófago.
  7. Comidas picantes o muy condimentadas: algunas especias, especialmente las picantes, ralentizan la digestión e irritan el esófago.

Qué pasa si no se trata el reflujo

El reflujo gastroesofágico no debe dejarse sin tratar, ya sea a través de la dieta o mediante medicamentos como antiácidos o bloqueadores de ácido. La ERGE puede tener complicaciones graves, como:

  • Empeoramiento del asma
  • Un cambio en el revestimiento del esófago que puede aumentar el riesgo de cáncer (Esófago de Barret)
  • Broncoespasmo (irritación y espasmo resultante de las vías respiratorias debido al ácido)
  • Tos o ronquera prolongada (crónica)
  • Problemas dentales
  • Úlcera o inflamación en el esófago
  • Estenosis (un estrechamiento del esófago debido a cicatrización por la irritación crónica)

Si, una vez implementado el tratamiento, sus síntomas no mejoran, será necesario consultar con un médico. También deberá acudir a consulta si sufre sensación de ahogo, vómitos frecuentes, sangrado, pérdida de apetito, dolor al tragar, ronquera o pérdida de peso.

Temas Relacionados

Reflujo gastroesofágicoAlimentación saludableEnfermedades digestivasEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025 un perrito, un gatito y un periquito son capaces de enseñar una vivienda y venderla”

El experto advierte de que los compradores están dispuestos a pagar más que nunca y recalca la facilidad que garantiza para los agentes inmobiliarios la alta demanda en el mercado

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025

Un descubrimiento científico sin precedentes permite conocer el origen del cáncer y la evolución que tendrá el tumor

Este hito histórico podría ayudar a predecir la progresión de la enfermedad

Un descubrimiento científico sin precedentes

Rocío Ramos-Paul, conocida como “Supernanny” y psicóloga: “Los padres se tienen que implicar lo menos posible. No se puede ser todo”

De cara al curso escolar, los padres deberían ser conscientes de cuál es su papel durante el desarrollo educativo de sus hijos; así como tienen que prepararles para cambios emocionales en sus futuras relaciones

Rocío Ramos-Paul, conocida como “Supernanny”

La razón por la que nunca debes saludar a un helicóptero: “Puede poner en peligro el operativo”

Alexia Hartmann (@alexiahartmann en TikTok) explica los motivos

La razón por la que

El pasajero de un crucero se lanza al mar para no tener que pagar la aduana ni las deudas del casino: “Si fueran buenos ya lo sabrían”

Una moto de agua le acercó a tierra firme y continuó la huida, pero fue atrapado. Ahora se enfrenta a un proceso judicial

El pasajero de un crucero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que

La razón por la que nunca debes saludar a un helicóptero: “Puede poner en peligro el operativo”

Pere Navarro, director de la DGT: “No se va a prohibir conducir por razones de edad, dependerá de las condiciones psicofísicas del conductor”

Un experto explica qué debes hacer en el caso de quedarte encerrado en el coche: “El primer instinto es darle puñetazos al cristal”

España rechaza la protección temporal de un nigeriano afectado por la guerra en Ucrania: acudió a la cita para solicitarla, pero nunca llegó a formalizar la solicitud

La Policía Nacional resuelve las principales dudas sobre el DNI y su formato digital: “Los datos no se quedan almacenados en el móvil”

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025 un perrito, un gatito y un periquito son capaces de enseñar una vivienda y venderla”

Si te despiden disciplinariamente por algo que no has hecho, esto es lo que deberías hacer, según un abogado: “No te quedes de brazos cruzados”

Cuál es el precio de la gasolina este 11 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

¿Si compartes una cuenta bancaria con tu hijo, Hacienda puede multarte? Esto es lo que dice un abogado

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 11 de septiembre

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”