España

La gripe aviar obliga a cerrar el parque María Luisa en Sevilla: “El riesgo de contagio en humanos es muy pequeño”

La capital andaluza ha declarado el cierre preventivo de uno de sus principales atractivos turísticos tras hallar más de tres aves muertas

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Imagen de archivo: El Ayuntamiento
Imagen de archivo: El Ayuntamiento continúa con los trabajos de limpieza y mantenimiento de los estanques del Parque de María Luisa. (Ayuntamiento de Sevilla/Europa Press)

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado de forma preventiva el Parque María Luisa, uno de sus principales atractivos turísticos, debido al brote de gripe aviar que sufre la región. Tras la aparición de varias aves acuáticas sin vida en menos de 24 horas, se ha procedido al cierre preventivo del recinto en aplicación del protocolo establecido para prevenir la enfermedad.

“Hay que actuar sobre la marcha y atendiendo al protocolo que han establecido la autoridades sanitarias”, ha valorado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en declaraciones a los medios. Según ha anunciado el edil, los cuerpos de los animales han sido retirados y serán analizados, a la par que se procederá a la limpieza y desinfección del parque.

Son cuatro los parques que ha cerrado la ciudad de Sevilla en las últimas semanas por posibles focos de gripe aviar. El recinto natural que rodea la Plaza de España se une al Parque del Tamarguillo, al Parque de Miraflores y los jardines del Alcázar, otro de los grandes atractivos turísticos de la capital andaluza, que se han visto afectados por el virus.

Sevilla no es el único foco: la Junta de Andalucía activó el pasado martes el nivel dos del protocolo de prevención ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres dentro del Espacio Natural de Doñana, después de confirmarse tres focos activos con cuatro ejemplares positivos con el serotipo H5N1 (virus de la influenza aviar). El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya había confirmado a inicios de mes un caso en el municipio de Aznalcázar (Sevilla) y, en los últimos días, la Junta ha declarado dos focos de gripe aviar en dos explotaciones de aves de El Cerro del Andévalo y Valverde del Camino (Huelva). Asimismo, este jueves han aparecido muertas una veintena de aves junto al río Guadalquivir, a su paso por Córdoba.

Sin contagios humanos: “El riesgo es muy pequeño”

Imagen de archivo: El director
Imagen de archivo: El director de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón. (Diego Radamés - Europa Press)

Desde el Ministerio de Sanidad, siguen con atención los recientes brotes de gripe aviar en Andalucía, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y la Junta de Andalucía. “La gripe aviar lleva varios años con una pandemia en aves en diferentes lugares”, ha recordado este jueves Pedro Gullón, director general de Salud Pública. La situación en Europa es “bastante mejor que en Estados Unidos”, ha puntualizado durante la rueda de prensa en presentación de la nueva campaña contra el tabaquismo.

El país norteamericano vive un fuerte brote de gripe aviar, que ya ha dado el salto a animales ovinos. En 2024, se detectaron cerca de 700 rebaños de vacas lecheras infectados y al menos 66 contagios humanos, más de la mitad en California. En enero de 2025, EE.UU. registró la primera muerte humana por este virus, un paciente de Luisiana mayor de 65 y con afecciones médicas previas. “La situación en Europa es un poco diferente”, ha tranquilizado Gullón.

El director de Salud Pública ha explicado que Europa tiene “brotes en diferentes tipos de aves”, pero “el riesgo de contagio en seres humanos es muy pequeño”, aunque nunca nulo. Por el momento, “transmisión humano a humano no se ha mostrado efectiva”, ha señalado Gullón, si bien desde el ministerio se mantienen vigilantes ante su posible evolución. Respecto a la situación en Andalucía, se mantiene un “contacto directo” ante “una posible zoonosis. “Estamos viendo las mejores medidas que hacer en conjunto”, ha asegurado Gullón, que plantea incorporar a los ayuntamientos a la discusión para ir “todos en la misma dirección”.

Temas Relacionados

GripeGripe AviarEnfermedades y medicamentos EspañaEnfermedades y medicamentosSevillaAndalucíaMinisterio de Sanidad EspañaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Receta de lasaña de otoño rellena de pollo y setas, un plato fácil y original con el mejor producto de la temporada

Para esta elaboración, podemos usar cualquier seta que tengamos a mano, desde champiñones o boletus hasta shiitake, níscalos o setas de cardo

Receta de lasaña de otoño

Una mujer de 28 años acaba en el hospital tras consumir esta bebida de moda una vez a la semana durante 6 meses: se considera “buena para la salud”

El producto es rico en antioxidantes, cafeína y aminoácidos, pero puede ser perjudicial en algunos casos concretos

Una mujer de 28 años

Aduanas encuentra 130 kilos de cannabis y 25.000 euros en la autocaravana de un jubilado: “Mi pensión es demasiado pequeña”

Vendedor y capitán de barco en España, tuvo que dejar de trabajar por una grave enfermedad

Aduanas encuentra 130 kilos de

María Pombo reaparece tras su última polémica: “Me han deseado que aborte, me reafirmo en que leer no te hace mejor persona”

La influencer ha respondido a las críticas que le han dedicado tras hacer un alegato en defensa de quienes no leen libros

María Pombo reaparece tras su

Sopaipas de Córdoba: una receta tradicional y sencilla que transporta a la infancia con cada bocado

Crujientes por fuera y suaves por dentro, este delicioso postre cordobés es fácil y económico

Sopaipas de Córdoba: una receta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aduanas encuentra 130 kilos de

Aduanas encuentra 130 kilos de cannabis y 25.000 euros en la autocaravana de un jubilado: “Mi pensión es demasiado pequeña”

La ley del desapego: qué es y cómo afecta a tu vida, según la psicología

Un inspector jefe de la Policía explica qué pasa si pierdes el DNI y no lo denuncias: “Puedes tener problemas muy serios”

El PSOE se repone y abre distancias con el PP, que registra su peor resultado de la legislatura, según el último CIS

¿Un Policía puede hacer una fotografía de tu DNI? Esto es lo que dice la ley

ECONOMÍA

Antonio Lorenzo, broker hipotecario: “Estamos

Antonio Lorenzo, broker hipotecario: “Estamos casi haciendo un tercio de las viviendas que se demandan anualmente”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una cajera de Caprabo es despedida porque cierra el supermercado, rechaza un traslado y luego denuncia: el tribunal dice que ella misma suspendió el contrato

Natalia de Santiago, experta en economía: “A partir de los 40, una casa en propiedad es una ventaja aplastante de cara a la jubilación”

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”