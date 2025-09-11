La gripe aviar obliga a cerrar el parque María Luisa en Sevilla: “El riesgo de contagio en humanos es muy pequeño”

Imagen de archivo: El Ayuntamiento continúa con los trabajos de limpieza y mantenimiento de los estanques del Parque de María Luisa. (Ayuntamiento de Sevilla/Europa Press)

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado de forma preventiva el Parque María Luisa, uno de sus principales atractivos turísticos, debido al brote de gripe aviar que sufre la región. Tras la aparición de varias aves acuáticas sin vida en menos de 24 horas, se ha procedido al cierre preventivo del recinto en aplicación del protocolo establecido para prevenir la enfermedad.

“Hay que actuar sobre la marcha y atendiendo al protocolo que han establecido la autoridades sanitarias”, ha valorado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en declaraciones a los medios. Según ha anunciado el edil, los cuerpos de los animales han sido retirados y serán analizados, a la par que se procederá a la limpieza y desinfección del parque.

Son cuatro los parques que ha cerrado la ciudad de Sevilla en las últimas semanas por posibles focos de gripe aviar. El recinto natural que rodea la Plaza de España se une al Parque del Tamarguillo, al Parque de Miraflores y los jardines del Alcázar, otro de los grandes atractivos turísticos de la capital andaluza, que se han visto afectados por el virus.

Sevilla no es el único foco: la Junta de Andalucía activó el pasado martes el nivel dos del protocolo de prevención ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres dentro del Espacio Natural de Doñana, después de confirmarse tres focos activos con cuatro ejemplares positivos con el serotipo H5N1 (virus de la influenza aviar). El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya había confirmado a inicios de mes un caso en el municipio de Aznalcázar (Sevilla) y, en los últimos días, la Junta ha declarado dos focos de gripe aviar en dos explotaciones de aves de El Cerro del Andévalo y Valverde del Camino (Huelva). Asimismo, este jueves han aparecido muertas una veintena de aves junto al río Guadalquivir, a su paso por Córdoba.

Sin contagios humanos: “El riesgo es muy pequeño”

Imagen de archivo: El director de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón. (Diego Radamés - Europa Press)

Desde el Ministerio de Sanidad, siguen con atención los recientes brotes de gripe aviar en Andalucía, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y la Junta de Andalucía. “La gripe aviar lleva varios años con una pandemia en aves en diferentes lugares”, ha recordado este jueves Pedro Gullón, director general de Salud Pública. La situación en Europa es “bastante mejor que en Estados Unidos”, ha puntualizado durante la rueda de prensa en presentación de la nueva campaña contra el tabaquismo.

El país norteamericano vive un fuerte brote de gripe aviar, que ya ha dado el salto a animales ovinos. En 2024, se detectaron cerca de 700 rebaños de vacas lecheras infectados y al menos 66 contagios humanos, más de la mitad en California. En enero de 2025, EE.UU. registró la primera muerte humana por este virus, un paciente de Luisiana mayor de 65 y con afecciones médicas previas. “La situación en Europa es un poco diferente”, ha tranquilizado Gullón.

El director de Salud Pública ha explicado que Europa tiene “brotes en diferentes tipos de aves”, pero “el riesgo de contagio en seres humanos es muy pequeño”, aunque nunca nulo. Por el momento, “transmisión humano a humano no se ha mostrado efectiva”, ha señalado Gullón, si bien desde el ministerio se mantienen vigilantes ante su posible evolución. Respecto a la situación en Andalucía, se mantiene un “contacto directo” ante “una posible zoonosis. “Estamos viendo las mejores medidas que hacer en conjunto”, ha asegurado Gullón, que plantea incorporar a los ayuntamientos a la discusión para ir “todos en la misma dirección”.