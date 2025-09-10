Von der Leyen defiende el acuerdo comercial con EEUU pero lanza un mensaje a Trump: “Europa siempre decidirá por sí misma”

Donald Trump y Úrsula von der Leyen (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La presidenta de la Comisión Europea ha explicado la posición actual del organismo ante las relaciones comerciales con Estados Unidos en el discurso sobre el estado de la Unión Europea (SOTEU). Úrsula von der Leyen ha reiterado la necesidad de alcanzar un acuerdo con el gobierno liderado por Donald Trump, pero ha defendido que “Europa siempre decidirá por sí misma”.

Estas declaraciones hacen referencia al cuestionamiento que realizó Trump sobre la independencia de la Unión Europea (UE). El presidente estadounidense llegó a afirmar que “la UE se creó para fastidiar a los Estados Unidos”, y ha puesto en duda sus capacidades en diversas ocasiones. La neerlandesa se une al cruce de declaraciones tras las medidas con las que amenaza Trump por la regulación a Google.

Von der Leyen ha tratado de endurecer su discurso y conseguir una mejor posición de negociación, pero sin olvidar que el interés y objetivo de la UE es alcanzar un acuerdo económico con EE.UU. También ha adoptado argumentos más duros en otros ámbitos, como la suspensión comercial con Israel o el señalamiento de la invasión de espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia.

Von der Leyen: los nuevos aranceles de EEUU son "un duro golpe para la economía mundial".

Dura respuesta a Trump

La presidenta ha sido muy contundente en su respuesta a Donald Trump. El mandatario estadounidense volvió a criticar las decisiones de la UE cuando esta anunció sanción de casi 3.000 millones de euros a Google por incumplir las normas de competencia. El líder de EEUU anunció posibles “represalias” y denunció la intención europea de limitar la "brillante e inaudita creatividad estadounidense”.

Von der Leyen ha recordado que “Europa siempre decidirá por sí misma“. De esta forma, le recuerda a Trump que sus normas siguen vigentes y que harán lo que consideren para hacer que se cumplan, aunque esto conlleve multar a una gran compañía estadounidense. ”Quiero dejarlo muy claro: ya sea en materia medioambiental o digital, fijamos nuestras propias normas", ha sentenciado la presidenta.

La Comisión Europea ha impuesto a Google una multa de 2.950 millones de euros por prácticas abusivas en el sector de la tecnología publicitaria desde 2014. La sanción responde a conductas que beneficiaron sus propios servicios frente a los de competidores en el mercado de anuncios y editores en línea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza.

Negociaciones con EEUU

Ursula von der Leyen ha respondido a las críticas surgidas tras el acuerdo alcanzado durante el verano con Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea insiste en la importancia estratégica de la relación y en el peso del intercambio comercial con el país norteamericano.

También destaca que las exportaciones europeas a EEUU superan cada año los 500.000 millones de euros, lo que convierte a este mercado en el principal destino de los bienes y servicios de la UE. Además, subraya su compromiso de proteger los puestos de trabajo y la estabilidad económica en Europa, asegurando que nunca comprometerá los medios de vida de los ciudadanos.

La dirigente ha recalcado la necesidad de mantener y reforzar los lazos comerciales con Estados Unidos para garantizar el crecimiento, la estabilidad y la competitividad global de la economía europea en un contexto internacional complejo, aunque implique superar ciertas diferencias.