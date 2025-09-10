Agencias

Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel.

"Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos", ha admitido en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Además, ha anunciado la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, "sin que ello afecte a la labor con la sociedad civil israelí". También propondrá sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La RFEC pide que las protestas en La Vuelta sean "pacíficas, sin obstaculizar y con máximo cuidado"

La RFEC pide que las

Médicos del Mundo acusa a Israel de la destrucción de una de sus clínicas en la ciudad de Gaza

Médicos del Mundo acusa a

Ríos anaranjados indican un cambio tóxico en la naturaleza ártica

Ríos anaranjados indican un cambio

Von der Leyen dice que Europa está "en lucha" y alerta del riesgo de parálisis por divisiones internas

Von der Leyen dice que

Von der Leyen anuncia que propondrá una suspensión parcial del acuerdo comercial UE-Israel

Von der Leyen anuncia que