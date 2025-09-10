Feijóo acusa a Sánchez de “falta de ejemplaridad” y Abascal va más allá: “Corrupto, traidor e indecente”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. (Fernando Sánchez/Europa Press)

En el primer cara a cara del curso político, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha comenzado su intervención en la sesión de control al Ejecutivo acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “falta de ejemplaridad” por no presentar su dimisión tras los casos judiciales que rodean a su entorno.

“Llegó con su moción de censura defendida por Ábalos prometiendo ejemplaridad. ¿Es ejemplaridad respaldar al fiscal bajo fianza y sentado en el Tribunal Supremo? [...] ¿Es ejemplar haber convertido a la Moncloa en una sala de negocios con la mujer del presidente declarando en el juzgado por un quinto delito, en este caso malversación?. Si algún presidente se encontrase en algunos de estos sucesos, ¿Usted le pediría la dimisión?“, ha preguntado al líder socialista.

El pleno ha coincidido en el tiempo con la toma de declaración de Begoña Gómez ante el Tribunal Supremo, donde el juez instructor, Juan Carlos Peinado, interrogará a partir de las 12 de la mañana de este jueves a la esposa del presidente por las irregularidades en la contratación de un software de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la contratación de su asesora en Moncloa.

En su réplica, el líder socialista ha evitado contestar con la misma contundencia a las alusiones del líder de la oposición y se ha limitado a responder que en su Gobierno “exigíamos una política limpia y tenemos un gobierno limpio”.

Feijóo, que tomó de nuevo el turno de palabra, estaba dispuesto a elevar el tono de su crítica, acusándole de “esconderse” durante el verano “pensando que los casos de corrupción podrían taparse”. También le ha afeado que su Gobierno “siga sin mayoría parlamentaria” para sacar adelante su proyecto, vaticinando el previsible fracaso de la votación sobre la reducción de la jornada laboral que tendrá lugar en la sesión de la tarde. ”Solo le mueve el miedo, a los jueces por lo que saben, a los medios por lo que publiquen y a los socios porque lo dejen caer", ha sentenciado.

Sánchez ha acusado al PP de inmovilismo durante el verano. Le ha recordado que el Ejecutivo ha impulsado en los últimos días una quita de la deuda a las comunidades autónomas, el debate de la jornada laboral y un pacto de Estado para la emergencia climática. “¿En 10 días que ha hecho usted?“, le preguntado, para después reprocharle que la actuación del líder popular se ha limitado a ”revelar” conversaciones con el Rey para excusar un plantón institucional y “mimetizarse” con la extrema derecha en su estrategia de bulos y confrontación.

Armengol amonesta a Abascal

Después ha intervenido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien acostumbró en las últimas sesiones a protagonizar varias descalificaciones y plantones durante los plenos. Esta vez no ha abandonado la tribuna, pero ha decidido iniciar el nuevo curso insultando en su intervención, lo que le ha valido una reprimenda de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. El líder de extrema derecha ha acusado al Ejecutivo de financiar la “inmigración ilegal” que él ha vinculado con el crimen y por ello ha tachado al presidente del Gobierno de “corrupto, traidor e indecente”.

Sánchez ha acusado al líder de Vox por utilizar un discurso interesado, criticando que al tiempo que carga contra los migrantes, su partido recibió millonaria una subvención de un banco extranjero, en alusión al préstamo de siete millones de euros proveniente del banco vinculado al presidente húngaro, Viktor Orbán, aliado de Abascal en la UE.