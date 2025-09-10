Dura jornada de protestas en Francia en el debut de Lecornu: al menos 470 detenidos y 175.000 manifestantes en todo el país

Agentes de policía con equipo antidisturbios se enfrentan a manifestantes. (REUTERS/Abdul Saboor )

Sébastien Lecornu no ha tenido un buen recibimiento al cargo de primer ministro de Francia. Fue nombrado por Emmanuel Macron este martes, conviertiéndose así en el tercer primer ministro en un año, y tan solo un día después el país ha protagonizado una dura jornada de protestas en las que 473 personas han sido detenidas en distintos puntos.El lema de las convocatorias deja clara la intención de los manifestantes: "¡Bloqueemos todo!“.

Hasta 80.000 agentes de policía han sido desplegados por el Gobierno para contener a los 175.000 manifestantes que se repartieron en varias ciudades del país como París, Lyon, Marsella, Rennes y Burdeos. Esto son los datos del ministerio del Interior, mientras que la versión de la CGT asciende la cifra hasta las 250.000.

Las movilizaciones surgen como reacción a la reciente aprobación del presupuesto de austeridad impulsado por el dimitido primer ministro François Bayrou y rápidamente se propagaron a través de las redes sociales bajo la consigna viral “Bloquons tout!”.

La policía antidisturbios francesa CRS lanza una bomba de gas lacrimógeno. (REUTERS/Manon Cruz)

Y una manifestación en Francia no es cosa menor: han bloqueado el tráfico en carreteras principales, han instalado barricadas en distintos barrios y se han llevado a cabo acciones de desobediencia civil a la entrada de aproximadamente cien institutos de educación secundaria. Pese al alcance geográfico de las movilizaciones, el objetivo declarado de “paralizar el país”, inspirado en el precedente del movimiento de los chalecos amarillos, no logró materializarse.

La policía usa gases lacrimógenos

En varios puntos de la capital, los manifestantes enfrentaron un fuerte dispositivo antidisturbios. En las inmediaciones de la estación Gare du Nord —tránsito diario de 700.000 personas—, la policía utilizó gases lacrimógenos para impedir el acceso de los congregados.

En Niza, las autoridades se han visto obligadas a cerrar la estación de tres durante más de dos horas tras un intento de allanamiento. Según relata Le Monde, una decena de manifestantes intentaron forzar las puertas, ya bloqueadas, antes de ser repelidos violentamente por los gases lacrimógenos.

En Lille, una larga procesión ha cruzado la ciudad. “Todas las clases sociales estaban allí, incluyendo la clase media y los bobos”, ha asegurado una de las manifestantes, Noria, al citado medio francés. Y ha agregado: “Hay algo que se le escapa a este gobierno… No esperaba esta cantidad, esta movilización. Y sentimos que hay una falla, sentimos que hay una debilidad"

En otras ciudades, también se reportaron incidentes. En Rennes, el incendio de un autobús intensificó los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. En Marsella, más de 8.000 personas marcharon por las calles; en Lyon, la plaza Guichard se volvió el epicentro de las protestas; y en Burdeos, la plaza Quincones congregó multitudes que dirigieron consignas contra el ministro del Interior, Bruno Retailleau.

Relevo entre Bayrou y Lecornu

Y mientras en las calles continuaban las protestas, en el palacio de Matignon se produjo el relevo entre Bayrou y Lecornu, de 39 años, quien fue designado primer ministro por el presidente Emmanuel Macron tras dejar Los Republicanos y unirse al oficialismo. Lecornu aseguró, durante el acto de toma de posesión, que “quiero decirles a los franceses que lo lograremos, que hay un camino posible” y prometió “acabar con la brecha que existe entre la situación política y lo que nuestros ciudadanos esperan legítimamente en su vida cotidiana”.

Por su parte, Macron urgió a alcanzar acuerdos indispensables que permitan aprobar el presupuesto y restaurar la estabilidad política y económica. Lecornu se comprometió a impulsar “cambios no solo de método, no solo de forma”, escenario que se presenta convulso tanto en la Asamblea Nacional como en el ambiente social, justo a pocos días de la huelga general convocada por los sindicatos para el 18 de septiembre.