España

Una famosa cadena multinacional española cierra más de 60 locales: este es el motivo

La empresa ha decidido apostar por renovar su modelo de negocio y priorizar una experiencia del cliente adaptada a las necesidades actuales

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Tiendas y negocios cerrados (Europa
Tiendas y negocios cerrados (Europa Press)

La popular cadena española de Viajes El Corte Inglés cerrará más de 60 establecimientos, en un movimiento que forma parte de una renovación estratégica respaldada por la dirección de la compañía. Tal como indica El Cronista, la empresa responde así a los profundos cambios que atraviesa el sector minorista en España, donde la digitalización y las nuevas formas de consumo precisan de una urgente adaptación de los negocios para que estos sobrevivan en el mercado.

Transformación del sector

Durante años, el sector retail sirvió como un termómetro económico y social en España, pero la aceleración de la digitalización y la evolución de los hábitos de los consumidores ha presionado a las cadenas tradicionales para que replanteen sus modelos de negocio. En este contexto, El Corte Inglés ha decidido reducir la presencia física de su línea de viajes. El proceso se ha traducido en el cierre temporal de más de 60 agencias repartidas entre oficinas a pie de calle y agencias ubicadas dentro de centros comerciales, muchas de ellas históricas.

Estos cierres afectan a una parte de las más de 430 agencias que la cadena mantiene en todo el país y continúan la tendencia iniciada con la clausura de grandes espacios comerciales de la firma, como los establecimientos de Méndez Álvaro, Arroyosur, La Vaguada, Parquesur, así como Hipercor y 47 supermercados Supercor.

Fachada del Corte Inglés de
Fachada del Corte Inglés de Méndez Álvaro (Jesús Hellín / Europa Press)

Motivos: digitalización y nuevos hábitos

El auge de plataformas digitales que comparan viajes y hoteles, así como el aumento de vuelos de bajo coste han cambiado drásticamente la manera de organizar viajes en España. Ahora, muchos consumidores optan por gestionar sus vacaciones y desplazamientos de manera directa y online, lo que ha reducido de forma considerable la demanda de paquetes turísticos personalizados en agencias tradicionales.

Esta transformación de hábitos ha obligado a El Corte Inglés a adaptar su oferta, colocando el foco en potenciar el canal de ventas digital y en promociones orientadas a internet.

A pesar de que pueda percibirse como una reducción drástica, la compañía ha aclarado que no se trata de un cierre masivo sino de un plan para modernizar sus oficinas e implementar un nuevo modelo de retail, orientado hacia la eficiencia, la comodidad del cliente y la competitividad en la era digital.

Renovación y apuesta por la experiencia del cliente

Como parte de su plan, El Corte Inglés apuesta por la renovación integral de sus agencias. El rediseño de los espacios supondrá entornos más abiertos y modernos, con zonas lounge, sofás cómodos y una atención individualizada, todo pensado para que el cliente se sienta cómodo y motivado a contratar servicios turísticos. Además, la empresa invertirá en tecnología para mejorar la experiencia, permitiendo pedir cita previa, disponer de pantallas retroiluminadas y sistemas de iluminación modulable, y ofrecer imágenes de alta resolución sobre destinos turísticos.

En su página web, El Corte Inglés confirmó el objetivo de estos cambios: “Trabajaremos con esmero para conseguir que nuestros clientes vivan una buena experiencia a través de nuestro compromiso, altos estándares de calidad y la atención especializada de nuestros profesionales”, así la compañía asegura que los asesores continuarán desempeñando un papel relevante.

Temas Relacionados

EspañaDigitalizaciónRetailSupermercadosViajesClientesTiendasNegociosHotelesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Mauro Mineli, inmunólogo clínico y profesor de Nutrición Humana, comparte las 10 reglas para bajar de peso tras las vacaciones

Algunos consejos para depurar el organismo, recuperar la figura y retomar una alimentación saludable tras los excesos del verano

Mauro Mineli, inmunólogo clínico y

Qué son las verrugas y cómo pueden tratarse, según los dermatólogos

No existe un tratamiento universalmente eficaz para las verrugas, por lo que todavía son un reto para la dermatología

Qué son las verrugas y

Un tiburón muerde a una niña de ocho años mientras chapoteaba en la orilla del agua: “Pensamos que era una raya”

La joven tuvo que volver al hospital unos días más tarde por una infección en la herida

Un tiburón muerde a una

Un abogado explica si puedes viajar mientras cobras el paro: “Podrías perderlo si no sabes esto”

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada explica los límites que marca el SEPE y advierte de las sanciones que pueden aplicarse si no se comunican los desplazamientos al organismo público

Un abogado explica si puedes

Los mejores alimentos para retrasar el envejecimiento, según una doctora: “En nuestras células suceden alteraciones que llevan a que se desgasten”

La doctora Isabel Viña aclara que el tipo de dieta puede retrasar el envejecimiento celular

Los mejores alimentos para retrasar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica si es

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

Un especialista advierte sobre los errores que más dinero cuestan a los conductores: “Estás vaciando tu cartera en el taller y ni te estás dando cuenta”

La parcela que ha subastado Hacienda para que una empresa construya una gasolinera junto a unas viviendas y que provoca 400 alegaciones de los vecinos en su contra

Marine Le Pen, entre la Justicia y el poder: la extrema derecha francesa gana terreno tras la caída de Bayrou

Cómo funciona la Unidad Central de Identificación, el equipo de la Policía Nacional encargado de reconocer a las personas

ECONOMÍA

Un abogado explica si puedes

Un abogado explica si puedes viajar mientras cobras el paro: “Podrías perderlo si no sabes esto”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de septiembre

Así es la nueva casa de dos plantas de Amazon: cuesta menos de 40.000 euros

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 9 de septiembre

“Los accionistas de Sabadell no deberían acudir a la opa de BBVA en las actuales condiciones”, advierten los analistas

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”