Una famosa cadena multinacional española cierra más de 60 locales: este es el motivo

Tiendas y negocios cerrados (Europa Press)

La popular cadena española de Viajes El Corte Inglés cerrará más de 60 establecimientos, en un movimiento que forma parte de una renovación estratégica respaldada por la dirección de la compañía. Tal como indica El Cronista, la empresa responde así a los profundos cambios que atraviesa el sector minorista en España, donde la digitalización y las nuevas formas de consumo precisan de una urgente adaptación de los negocios para que estos sobrevivan en el mercado.

Transformación del sector

Durante años, el sector retail sirvió como un termómetro económico y social en España, pero la aceleración de la digitalización y la evolución de los hábitos de los consumidores ha presionado a las cadenas tradicionales para que replanteen sus modelos de negocio. En este contexto, El Corte Inglés ha decidido reducir la presencia física de su línea de viajes. El proceso se ha traducido en el cierre temporal de más de 60 agencias repartidas entre oficinas a pie de calle y agencias ubicadas dentro de centros comerciales, muchas de ellas históricas.

Estos cierres afectan a una parte de las más de 430 agencias que la cadena mantiene en todo el país y continúan la tendencia iniciada con la clausura de grandes espacios comerciales de la firma, como los establecimientos de Méndez Álvaro, Arroyosur, La Vaguada, Parquesur, así como Hipercor y 47 supermercados Supercor.

Fachada del Corte Inglés de Méndez Álvaro (Jesús Hellín / Europa Press)

Motivos: digitalización y nuevos hábitos

El auge de plataformas digitales que comparan viajes y hoteles, así como el aumento de vuelos de bajo coste han cambiado drásticamente la manera de organizar viajes en España. Ahora, muchos consumidores optan por gestionar sus vacaciones y desplazamientos de manera directa y online, lo que ha reducido de forma considerable la demanda de paquetes turísticos personalizados en agencias tradicionales.

Esta transformación de hábitos ha obligado a El Corte Inglés a adaptar su oferta, colocando el foco en potenciar el canal de ventas digital y en promociones orientadas a internet.

A pesar de que pueda percibirse como una reducción drástica, la compañía ha aclarado que no se trata de un cierre masivo sino de un plan para modernizar sus oficinas e implementar un nuevo modelo de retail, orientado hacia la eficiencia, la comodidad del cliente y la competitividad en la era digital.

Renovación y apuesta por la experiencia del cliente

Como parte de su plan, El Corte Inglés apuesta por la renovación integral de sus agencias. El rediseño de los espacios supondrá entornos más abiertos y modernos, con zonas lounge, sofás cómodos y una atención individualizada, todo pensado para que el cliente se sienta cómodo y motivado a contratar servicios turísticos. Además, la empresa invertirá en tecnología para mejorar la experiencia, permitiendo pedir cita previa, disponer de pantallas retroiluminadas y sistemas de iluminación modulable, y ofrecer imágenes de alta resolución sobre destinos turísticos.

En su página web, El Corte Inglés confirmó el objetivo de estos cambios: “Trabajaremos con esmero para conseguir que nuestros clientes vivan una buena experiencia a través de nuestro compromiso, altos estándares de calidad y la atención especializada de nuestros profesionales”, así la compañía asegura que los asesores continuarán desempeñando un papel relevante.