España

El gran ‘fiestón’ que prepara Juan Carlos I en Galicia: marisco fresco, vino albariño y sus amigos más cercanos

El padre de Felipe VI prepara una última gran reunión antes de su viaje internacional, según ha informado ‘Vanitatis’

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
El Rey Juan Carlos regresa
El Rey Juan Carlos regresa al puerto deportivo, a 27 de abril de 2025, en Sanxenxo (España). (José Ramón Hernando - Europa Press).

Juan Carlos I ultima los detalles de una cita muy significativa en Sanxenxo, donde el próximo sábado 13 de septiembre planea compartir con sus amigos y parte de su familia una de sus tradiciones gallegas favoritas: una comida en una batea de mejillones. Un plan que une dos de sus pasiones —la navegación y la buena mesa— y que, al mismo tiempo, sirve como excusa para conmemorar un momento clave de su vida pública: los cincuenta años desde la instauración de la monarquía tras la muerte de Francisco Franco.

La elección del escenario no es casual. Fue en los años ochenta, poco después de ganar la Copa del Rey de Vela, cuando el entonces monarca conoció a Pedro Campos, empresario y regatista que se convirtió en uno de sus amigos más fieles. De su mano descubrió las bateas, plataformas flotantes donde se cultivan mejillones, y desde entonces esa tradición forma parte de sus escapadas a Galicia.

Según ha informado Vanitatis, la reunión que prepara el padre de Felipe VI no será multitudinaria ni protocolaria. La idea es sencilla: una mesa improvisada en plena ría, mejillones recién recogidos, vino albariño y la complicidad de los de siempre. En el barco principal estará el emérito, acompañado de allegados y familiares, mientras que otras embarcaciones más pequeñas trasladarán al resto de invitados. Todo en un ambiente relajado, muy distinto al de las recepciones oficiales, pero con el valor simbólico que para él tiene esta celebración.

La cita llega en un momento de especial relevancia personal. No solo porque se cumplen cinco décadas de la monarquía que encabezó, sino también porque está prevista la publicación de sus memorias para finales de 2025, un proyecto editorial que genera expectación y que promete ofrecer su visión sobre los años más decisivos de su reinado. Además, días después pondrá rumbo a Nueva York para participar en la final de la Copa del Mundo de 6m, acompañado por la infanta Elena.

Espectáculo de drones en Abu Dabi con motivo del 87º cumpleaños del rey Juan Carlos. (EFE/RRSS)

Sanxenxo, su asilo en España

En los últimos años, Sanxenxo se ha consolidado como el refugio gallego del rey emérito. Allí no solo ha mantenido viva su relación con el mar y la vela, sino que también ha encontrado la tranquilidad y el afecto que, en ocasiones, le resulta más difícil hallar en otros lugares. El Real Club Náutico, presidido por Pedro Campos, se ha convertido en un punto de encuentro habitual y en una prolongación de su vida social.

La cena en la batea será, según han asegurado quienes lo rodean al citado medio, la última gran reunión antes de su viaje internacional. Una despedida distinta, que mezcla amistad y marisco, y que servirá para reforzar los lazos con su círculo de confianza en Galicia. Porque, más allá de títulos y polémicas, don Juan Carlos mantiene allí una imagen cercana y distendida que contrasta con la rigidez de los escenarios oficiales.

Y es que, desde que en 2014 trasladó su residencia a Abu Dabi, el día a día del emérito transcurre en la discreción. Allí lleva una vida privada de la que apenas trascienden detalles. Por eso sorprendió la reciente fotografía difundida en redes sociales por el cirujano ortopédico Ali Albelooshi, en la que se veía al antiguo monarca durante una revisión médica. El especialista, con más de 700.000 seguidores en Instagram, describió el encuentro como un “honor” y destacó la buena forma física de Juan Carlos a sus 87 años.

No es un secreto que arrastra problemas de movilidad desde hace más de una década, tras la caída sufrida en Botsuana en 2012. Desde entonces ha pasado por varias operaciones de cadera, y esa fragilidad le obliga a seguir revisiones periódicas. La visita al doctor Albelooshi formaría parte de esos controles médicos rutinarios antes de embarcar dirección a Estados Unidos.

Temas Relacionados

Rey Juan CarlosJuan Carlos ICasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Sanidad andaluza indemnizará a un paciente al que amputaron media pierna por no derivarlo a un hospital con cirugía vascular

Según la sentencia, de haberse actuado con la diligencia debida, la intervención se habría limitado, como máximo, a la amputación de dos dedos. El SAS pagará al hombre 180.000 euros

La Sanidad andaluza indemnizará a

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 8 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Una ortodoncista explica las razones que causan dientes amarillos: “No son solo por falta de higiene”

El color de los dientes viene dado por la dentina, que naturalmente tiene un tono amarillo

Una ortodoncista explica las razones

Los universitarios exigen al Gobierno un “plan urgente” ante la crisis del alquiler: piden residencias públicas y ayudas para pagar las habitaciones

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) denuncia que la situación actual del mercado inmobiliario “amenaza la igualdad de oportunidades y al derecho a la educación superior”

Los universitarios exigen al Gobierno

Un hombre gana un premio de 5.000 dólares a la semana de por vida en 2012 y ahora está a punto de perder su casa: “Es como una pesadilla”

Disfrutó de ingresos extraordinarios por más de una década, pero la empresa responsable ha suspendido los pagos tras declararse en bancarrota

Un hombre gana un premio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“He hecho esta elección por

“He hecho esta elección por pasión y llegaré hasta el final”: a los 55 años, termina sus estudios de medicina tras una carrera como enfermero

Gonzalo Miró defiende que los manifestantes paren la Vuelta a España y hace saltar a Juanma Castaño y Paco González: “¿A ti te gustaría que no te dejaran trabajar en TVE?”

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

El agua que sale del aire acondicionado tiene varios usos y pocas personas lo saben: no la tires

Sánchez anuncia 9 acciones “inmediatas” contra Israel por el “genocidio” en Gaza: “Esto no es defenderse, es exterminar a una población indefensa”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 8 septiembre

Un hombre gana un premio de 5.000 dólares a la semana de por vida en 2012 y ahora está a punto de perder su casa: “Es como una pesadilla”

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”