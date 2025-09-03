El rey Juan Carlos reaparece sonriente en una cita médica en Abu Dabi: el motivo de su revisión y su viaje a Nueva York

Juan Carlos I (EUROPA PRESS).

El rey emérito afronta una nueva cita con uno de sus grandes pasatiempos: la navegación. En los próximos días, Juan Carlos I viajará a Estados Unidos para participar en el Campeonato del Mundo de 6 Metros, una competición que reunirá en septiembre a la élite internacional de este deporte en Long Island. Allí no estará solo, pues la infanta Elena también formará parte del encuentro, y lo hará como regatista con embarcación propia.

El pasado verano se cumplieron cinco años desde que el padre de Felipe VI fijó su residencia en Abu Dabi, un traslado precipitado por las investigaciones y polémicas financieras que rodearon sus últimos años de reinado. Aunque en la actualidad no pesa ninguna causa judicial contra él, su vida en Emiratos Árabes se mantiene en gran medida lejos de la mirada pública.

Las estrictas normas de seguridad vigentes en el país dificultan la difusión de imágenes, incluso en espacios cotidianos como restaurantes, lo que le garantiza un grado de privacidad impensable en España. De hecho, las pocas fotografías que circulan del emérito suelen llegar de su entorno más cercano o, como ha ocurrido recientemente, de manera inesperada.

El doctor Ali Albelooshi, ortopedista de renombre en la región, ha publicado en sus redes sociales una instantánea junto al exmonarca. En la imagen, Juan Carlos aparece sonriente, con chaqueta de lino azul y camisa blanca, sentado en la consulta del especialista. Albelooshi es considerado una referencia en cirugía de cadera y rodilla, y dirige el Orthocure Medical Center en Dubái, institución pionera en implantes asistidos por robot.

El rey Juan Carlos I y el dr. Ali Al Belooshi. (Instagram)

Una dolencia crónica

Los problemas de movilidad del rey emérito son conocidos desde hace más de una década. La caída sufrida en Botsuana en 2012 durante un polémico viaje privado para cazar derivó en una intervención quirúrgica en la cadera derecha. Tras aquella operación, llegó la célebre disculpa pública que marcó un antes y un después en su reinado: “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”.

Un año después se sometió a otra operación en la cadera izquierda y, desde entonces, ha seguido bajo la supervisión de distintos especialistas, tanto en España como en el extranjero. En sus visitas a nuestro país suele acudir a consultas en Vitoria, donde médicos como Eduardo Anitua y Mikel Sánchez realizan seguimientos periódicos de su estado de salud.

Y ahora, de cara al inminente campeonato en Nueva York, el emérito ha querido asegurarse de que sus limitaciones físicas no le impidan rendir en la competición. Su paso por la consulta de Albelooshi se interpreta como una revisión preventiva para evitar contratiempos durante las regatas. En las últimas apariciones públicas se le había visto apoyándose en bastón y con dificultades para caminar, imágenes que contrastan con su deseo de volver a ponerse al timón con agilidad.

El rey Juan Carlos, en Sanxenxo. (Europa Press)

Padre e hija en la misma regata

La cita en Estados Unidos, que se celebrará entre el 17 y el 26 de septiembre en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, reunirá a tripulaciones de distintos países y combinará deporte y vida social. Según adelantó Vanitatis, tanto Juan Carlos I como la infanta Elena participarán activamente en la competición, cada uno a bordo de su propio barco.

La primogénita del emérito no será una mera acompañante. Con una trayectoria consolidada en regatas en Galicia y otros escenarios, Elena de Borbón ha demostrado un compromiso real con la vela, compartiendo con su padre una afición que trasciende el ocio y se convierte en tradición familiar.

Antes de poner rumbo a Nueva York, ambos se reencontrarán en Sanxenxo, localidad gallega que se ha convertido en su punto de encuentro recurrente. Allí ajustarán detalles técnicos de sus embarcaciones y disfrutarán de la hospitalidad de la comunidad náutica, que desde hace años los recibe como parte de su círculo cercano.