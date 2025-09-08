Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

La tarifa del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

Este es el precio de la luz en el país para este martes 9 de septiembre, así como las tarifas más altas y más baratas del hoy, de acuerdo con la información actualizada del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 9 de septiembre

Tarifa promedio: 63.56 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 120.0 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 8.91 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este martes 9 de septiembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 63.33 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 63.33 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 61.51 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 61.51 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 61.51 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.45 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 83.09 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 96.1 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 96.44 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 80.71 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 54.93 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 30.22 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 26.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 19.25 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 17.19 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 8.91 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 16.57 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 56.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 111.37 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 98.07 euros por megavatio hora.