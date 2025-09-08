España

Adiós a las bañeras: esta es la tendencia que reinará en los baños a partir del 2026

Así lo confirma un informe de la National Kitchen and Bath Association

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Una bañera en un cuarto
Una bañera en un cuarto de baño

Tener una correcta higiene personal es algo esencial para dar una buena imagen y cuidar tu salud. Uno de los apartados más importantes para ello es ducharse. Lo más habitual es tener una bañera, sin embargo, esto podría cambiar a partir del próximo año.

Según los expertos en diseño de interiores, los elementos clásicos van a ir desapareciendo de los baños, y uno de los primeros afectados va a ser la bañera. Pese a que esta ha estado ligada durante décadas a un símbolo de lujo y bienestar, ahora está pasando a un segundo plano.

La transformación responde a cambios en los hábitos, a un mejor aprovechamiento de los espacios y, principalmente, a preocupaciones relacionadas con el consumo de agua y la limpieza. Ahora se demanda la inmediatez, el ahorro en el espacio y un ahorro en el agua gastada.

La opción que sustituirá a la bañera

Los proyectos de reforma y las nuevas tendencias en el diseño de baños anuncian una transición clara: la ducha sin juntas se impondrá como la alternativa principal a la bañera en los próximos años.

Según los informes publicados por la National Kitchen and Bath Association (NKBA), esta tipología de ducha, caracterizada por su superficie continua y aspecto minimalista, se está consolidando gracias a las ventajas que ofrece tanto en diseño como en funcionalidad.

La toma de decisiones a la hora de renovar el baño responde, en gran parte, a criterios prácticos. La preocupación por el consumo responsable de agua, la higiene y la facilidad de uso están influyendo directamente en la preferencia por duchas en lugar de bañeras.

La ducha sin juntas ofrece un formato que se adapta a espacios de todo tipo, incluso en baños de dimensiones reducidas. Al eliminar la bañera, se libera superficie útil, lo que permite instalar duchas más amplias y personalizadas.

Limpieza sencilla y ambiente libre de moho

Uno de los puntos críticos en el mantenimiento del baño son las juntas entre azulejos, donde suelen acumularse restos de suciedad, humedad o incluso microorganismos como hongos y bacterias. Las duchas sin juntas, fabricadas con materiales como el mármol, la piedra sinterizada o grandes losas de porcelana, permiten superficies continuas y mucho más fáciles de limpiar.

Los materiales empleados en estas duchas también favorecen la durabilidad y la resistencia ante golpes o acumulación de cal, problemas habituales en duchas tradicionales. Así, la inversión inicial se compensa con una vida útil más prolongada y menores costes de reparación.

Estética y posibilidad de personalización

El valor estético es un elemento que tampoco pasa desapercibido en las nuevas tendencias. Las duchas sin juntas generan una sensación de mayor amplitud, limpieza y cohesión en el espacio. Su diseño minimalista permite integrarlas de forma discreta en ambientes de cualquier estilo, desde clásicos hasta modernos.

Además, la instalación de estas duchas resulta más rápida que la de una bañera tradicional. Para realizar una instalación completa, la obra puede tardar tan solo uno o dos días. La ausencia de juntas no solo elimina el problema del moho, sino que reduce los tiempos y costes asociados a la limpieza y el mantenimiento.

