Un autocar con unos 60 pasajeros vuelca en Barcelona: hay 53 heridos, dos de ellos graves

Las dos personas que están en estado crítico han sido evacuadas y trasladadas al Hospital Germans Trias en Badalona

Andrea de Lucas

Un autobús con unos 60 pasajeros vuelva en Barcelona y deja 53 heridos, dos de ellos graves. (@bomberscat / X)

Un autobús que transportaba cerca de 60 pasajeros ha volcado este domingo cerca de las 12.20 horas en la carretera C-32, en el término municipal de Santa Susanna, en Barcelona. Por el momento, hay dos heridos graves, uno menos grave y 50 personas con lesiones leves, tal y como ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en la red social X.

Los organismos de emergencias han activado de inmediato un operativo especial en el lugar, donde, según ha confirmado el Servei d’Emergències Mèdiques, las dos personas que están en estado crítico han sido evacuadas y trasladadas al Hospital Germans Trias en Badalona. Por su parte, el pasajero con pronóstico menos grave ha sido derivado al Hospital de Mataró. Un total de 53 personas han necesitado evaluación médica directamente en la zona.

Operativo de rescate y restricciones en la C-32 tras el vuelco de un autobús

El accidente ha provocado el bloqueo de todos los carriles, salvo uno en sentido sur hacia Barcelona, y ha movilizado 14 dotaciones de los Bombers de la Generalitat. En el lugar de los hechos, los bomberos han efectuado tareas de rescate y verificación tanto en el interior del vehículo como en los alrededores para descartar la presencia de más personas afectadas. La mayoría de los pasajeros, identificados como turistas de distintas nacionalidades, han conseguido salir del autocar por sus propios medios.

Asimismo, el vehículo, al salir de la vía, ha acabado en un talud junto a la autopista, donde han permanecido los pasajeros a la espera de la intervención de los servicios de emergencias. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado vía redes sociales que las condiciones de circulación han permanecido restringidas en el tramo del accidente, lo que provocó retenciones en la zona.

El SEM organizó un dispositivo de apoyo psicológico para los afectados en el polideportivo municipal de la Pineda. Las autoridades municipales y autonómicas continúan supervisando la atención y traslado de los pasajeros y la normalización del tránsito en la C-32 tras el siniestro, cuyos motivos aún se investigan.

Hasta ahora, los alcaldes de los municipios de Santa Susanna y Palafolls se han desplazado al lugar de los hechos

*Con información de agencias. Noticia en ampliación.

