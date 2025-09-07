La historia del hombre que lleva 27 años dando la vuelta al mundo a pie: un ex-paracaidista británico desafía frío, burocracia y pandemias

Karl Bushby atravesando la 'carretera invernal' en Siberia, Rusia (Karl Bushby)

Tras casi tres décadas caminando, Karl Bushby, el aventurero británico que emprendió en 1998 una expedición imposible, se prepara para volver a casa. Si todo va según lo previsto, en algún punto del primer semestre de 2026, este ex-paracaidista británico se convertirá en la primera persona en completar una circunnavegación ininterrumpida alrededor del mundo a pie, un hito que parecía inimaginable hasta que su nombre se hizo conocido.

Bushby, que no solo escribió un libro sobre su gesta, Giant Steps: The Remarkable Story of the Goliath Expedition From Punta Arenas to Russia (2006), sino que también lo transformó en un documental para National Geographic, ha pasado 27 años recorriendo los cinco continentes sin ayuda de vehículos motorizados. Ni pandemias, ni burocracia internacional, ni las condiciones extremas del clima han conseguido frenar su determinación.

Una expedición que desafía los límites

Todo comenzó el 1 de noviembre de 1998 en Punta Arenas, Chile. Allí, por razones que nunca ha querido aclarar del todo, Bushby inició lo que él denomina la Expedición Goliat, un recorrido de aproximadamente 58.000 kilómetros que le llevaría de regreso a su Hull natal, en Yorkshire. Más que una vuelta al mundo tradicional, se trata de una circunnavegación a pie, sin atajos ni vehículos, siguiendo un trazado continuo que recorre los cinco continentes.

El Libro Guinness de los Récords reconoce a George Matthew Schilling como el primer circunnavegador pedestre, tras completar un viaje de ida y vuelta a Riga a finales del siglo XIX. Sin embargo, la ambición de Bushby supera cualquier precedente: mientras que otros se conformaron con cumplir los requisitos mínimos, él prometió no detenerse hasta recorrer toda la Tierra a pie, sin importar cuánto tiempo le llevara.

Karl Bushby en Turquía para culminar un viaje de 27 años (Karl Bushby)

En un principio calculó que la hazaña le tomaría ocho años, pero pronto se dio cuenta de que la realidad del terreno y los elementos harían de esta una carrera de fondo de proporciones épicas. La primera etapa, a través del continente americano, ya le mantuvo ocupado hasta 2006, atravesando desde los confines de Chile hasta Colombia, a veces sorteando incluso situaciones peligrosas en territorios complicados.

Obstáculos burocráticos y climáticos

El siguiente desafío fue Rusia. En 2006, junto al aventurero francés Dimitri Kieffer, Bushby se topó con una burocracia casi kafkiana: el país no veía con buenos ojos que cruzara la frontera por un acceso no regulado. Los permisos exprés de 90 días, combinados con las duras condiciones de la tundra, hicieron que esta etapa se prolongara más de una década. La crisis financiera de 2008 también afectó a su financiación y a sus patrocinadores, mientras que la climatología rusa limitaba los meses en que era posible avanzar sin poner en riesgo su vida.

A pesar de estas dificultades, Bushby perseveró. En 2017 logró atravesar la frontera hacia Mongolia, y poco después el mundo se enfrentó a la pandemia de COVID-19. Durante meses, el aventurero quedó confinado en Irán, obligando a su expedición a detenerse nuevamente. Pero su determinación siguió intacta: cada obstáculo era solo un tramo más de su gigantesca caminata global.

Si 2024 fue un año memorable, fue también el de la prueba definitiva: cruzar el Mar Caspio a nado. Con ayuda de atletas olímpicos y un barco para descansar, Bushby nadó 288 kilómetros, lo que equivale a 132 horas de esfuerzo continuo, antes de continuar su viaje hacia Turquía, tras atravesar el Bósforo. La recta final hacia Hull ya está en marcha.