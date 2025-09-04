Le roban la moto a un hombre que estaba dando una vuelta al mundo y ya llevaba 17 países: “He gastado mucho dinero para llegar hasta aquí”

El motorista Yogesh Alekari (@yogeshalekari / Instagram)

El sueño de dar la vuelta al mundo en moto de Yogesh Alekari, un joven de 33 años natural de India, se ha visto bruscamente interrumpido en Reino Unido tras sufrir el robo de su motocicleta y de todas sus pertenencias. El suceso tuvo lugar el pasado jueves en Wollaton Park, en Nottingham, donde Alekari había estacionado su KTM 390 Adventure antes de detenerse a desayunar.

El viajero, que había iniciado su ruta el 1 de mayo desde Bombay y había atravesado ya 17 países, se encontró con que, en apenas una hora, su moto había desaparecido. El robo fue perpetrado por tres individuos: uno que se llevó el vehículo y dos más en ciclomotor que lo escoltaban.

Un viaje truncado en plena aventura

Alekari no estaba realizando un simple trayecto turístico. Su objetivo era completar una vuelta al mundo en moto documentando su experiencia en redes sociales, donde cuenta con 180.000 seguidores en Instagram y otros 16.000 en Facebook. En sus publicaciones narraba tanto los retos de cada etapa como los encuentros con gentes y paisajes diversos, desde Irán y China hasta Kazajistán, Alemania o Francia.

El joven había llegado a Nottingham para asistir a un evento motero y planeaba continuar hacia Oxford antes de poner rumbo al sur de Europa. Desde España tenía previsto cruzar a Marruecos y recorrer la costa occidental de África hasta Sudáfrica, para después regresar a India desde Kenia.

El robo no solo le dejó sin vehículo, sino que también le privó de la mayor parte de sus pertenencias, valoradas en unos 17.315 euros aproximadamente. Entre ellas se encontraban su ordenador portátil MacBook, dos cámaras, un teléfono de repuesto, dinero en efectivo, documentos y, lo más crítico, su pasaporte. “Me quedé en estado de shock. Lloré desconsoladamente porque había puesto todo mi esfuerzo y mis ahorros en este viaje”, declaró a la BBC.

Críticas a la respuesta policial

El motorista denunció además la respuesta de la policía local, que calificó de insuficiente. Según explicó, tras llamar a los agentes, solo recibió un número de expediente por teléfono y la promesa de una llamada posterior que nunca llegó. “Esperé en el parque, pero nadie apareció”, lamentó.

El robo quedó registrado en un vídeo grabado por otro visitante de Wollaton Park, propiedad del ayuntamiento de Nottingham. En las imágenes puede verse cómo los tres sospechosos huyen con la motocicleta sin que nadie lograra detenerlos.

Desde la policía de Nottinghamshire, el agente Andy Smith reconoció públicamente la gravedad del incidente. “Cuando uno considera la historia de la víctima y lo lejos que había viajado, solo se puede imaginar lo angustiante que fue para él descubrir que su moto y sus pertenencias habían sido robadas”, señaló en un comunicado.

“Nunca tuve problemas en otros países”

La paradoja que más le duele a Alekari es que, tras haber atravesado países considerados de riesgo, como Irán o Turquía, jamás había sufrido un percance similar. “Me advirtieron sobre Reino Unido, pero pensé que, estando fuera de Londres, en Nottingham estaría seguro. Nunca tuve problemas en ningún otro lugar”, confesó.

El robo ha puesto en suspenso su sueño de completar la vuelta al mundo. Sin embargo, el viajero no pierde la esperanza de continuar: “He invertido mucho dinero en llegar hasta aquí y no quiero detenerme. Mi sueño es recorrer el planeta en moto, y no pienso rendirme”.

La comunidad motera internacional y sus seguidores en redes sociales ya han comenzado a mostrarle apoyo, y algunos han sugerido organizar una colecta para ayudarle a recuperar parte del equipo perdido. Mientras tanto, la policía británica mantiene abierta la investigación, aunque de momento no hay constancia de detenciones.