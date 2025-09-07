España

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

La tarifa de la electricidad
La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

El precio de luz en España varía continuamente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la energía eléctrica en el país para este lunes 8 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 76.37 euros por megavatio hora para este lunes, según los datos del OMIE.

El gestor europeo señaló que la tarifa más alto del servicio eléctrico será de 108.36 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio mínimo de la energía eléctrica en territorio español llegará a los 27.08 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.5 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 94.5 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 91.54 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.52 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.94 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.97 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 92.02 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 104.45 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 108.36 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 98.21 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.83 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 63.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 52.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 38.56 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 27.2 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 27.08 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 27.2 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 48.64 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 73.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 91.15 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 98.21 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 95.26 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.51 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 73.08 euros por megavatio hora.

