Marta Carazo, nueva presentadora del Telediario 2 de TVE: “Ha habido etapas y etapas, pero de todos los colores políticos”

Marta Carazo estuvo a punto de decir que no. Empezaba a sentirse cómoda en Bruselas y su familia estaba asentada. “Logísticamente es un cristo”, resopló este sábado en una entrevista en A vivir que son dos días, en la Cadena SER. Lleva 25 años en la televisión pero en apenas dos meses, le avanzó Javier del Pino, difícilmente podrá caminar por la calle sin ser reconocida cada dos pasos. Pedro Piqueras se ha jubilado y Carlos Franganillo ocupará su lugar en Telecinco. Carazo, el de Franganillo. Presentará el histórico Telediario 2, estandarte de los servicios informativos de TVE.

Y Carazo (Madrid, 1973) se ha propuesto lo más difícil, si bien lleva haciéndolo estos 25 años: centrarse en los grandes asuntos y el tiempo que merezcan (”la gran suerte de la pública es que podemos dedicar espacio a contar más sobre algunos temas”) y hacerlos entendibles. “Por mi parte, quiero darle naturalidad al telediario, quitarle toda la rigidez posible. Es lo que he intentado en Bruselas, cosas muy áridas que tenemos que contar porque son importantes, tratar de hacerlas fáciles, y llevar el telediario al sitio y contextualizar. Es lo que quiero intentar aportar”.

“Creo que la dirección ha querido que fuera yo porque ha puesto en valor que he tratado de entender muy bien esa información farragosa y explicársela al espectador para que la haga suya. Pretendo seguir haciendo lo mismo, es una labor un poco de trituradora de cosas complicadas para que la gente lo entienda”, dijo la corresponsal el pasado miércoles durante su presentación en TVE, cerrando una etapa de tres años y medio explicando el día a día en las instituciones europeas. Antes llevó Casa Real o el área de Economía.

Un nuevo tiempo en TVE

Un gran salto en su nueva responsabilidad, admite, es que pasa de que los aciertos y los errores pasen de ser su responsabilidad a ser responsable, como rostro y voz del TD2, del trabajo de todos y cada uno sus compañeros, de un equipo numeroso y de primer nivel con el que Franganillo ha conducido equilibrando una audiencia notable con altos estándares de calidad. Es su amigo, pero no su rival. “Lo digo de corazón, no voy a competir con Carlos. Él tiene que hacer su trabajo y yo el mío, y Vicente Vallés (Antena 3) hará el suyo”.

Carazo no debe su dilatada trayectoria a haberse conformado o bajado los brazos cuando ha considerado que la televisión pública estaba mal gestionada. Ha pasado “por todo tipo de etapas, de gobiernos” y explica que “la diferencia la han marcado los profesionales con los que puedes discutir” de una forma “constructiva”, subrayando que no hay siglas políticas que garanticen esa forma de hacer. “En alguna época he decidido dejar de firmar informaciones y ha habido consecuencias. En otras he trabajado con total libertad, pero es algo que no siempre está adscrito al mismo color político”.

Nueva etapa en la información en TVE una vez Ana Blanco dejó el Telediario 1 (presenta Informe Semanal), ahora en manos de Alejandra Herranz, y tras la salida de Franganillo, y una vez la pública había recuperado -y ostenta- el predominio en las grandes coberturas. Carazo se estrena en enero, aún sin fecha concreta. Por lo pronto, se tomará unos días de vacaciones.