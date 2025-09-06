España

La Aemet pone en alerta por calor a tres comunidades autónomas este sábado antes de la llegada de un nuevo frente

A partir del domingo, se espera que vuelva la inestabilidad, así como que se produzca un descenso térmico en buena parte del país

Marta Sierra

Dos personas intentan paliar los efectos del calor con un abanico (Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este fin de semana digamos adiós en buena medida a la inestabilidad que durante los días anteriores ha marcado la semana con lluvias en el norte y el este peninsular. Así, este 6 de septiembre será “un día de tiempo tranquilo”, señala Rubén del Campo, portavoz del organismo público.

El ambiente será mayoritariamente soleado y con temperaturas que van a subir en buena parte del país: en capitales de provincia del norte peninsular se superarán los treinta grados, como en Bilbao, donde podría llegarse a los 36 o 37; en el valle del Ebro, de la meseta norte y en gran parte del centro y sur los termómetros estarán por encima de los 34 grados. Además, la Aemet espera que en el valle del Guadalquivir los valores máximos sean de 36 a 38 grados.

Con este retorno efímero a las altas temperaturas (sin alcanzar, sin embargo y afortunadamente, los valores de los meses del verano meteorológico), la Aemet ha activado alertas por calor en tres comunidades autónomas. En la primera de ellas, en Andalucía, son tres las provincias con avisos: Córdoba, Jaén y Sevilla, todas por máximas que pueden llegar a los 38 grados, concretamente en las campiñas cordobesa y sevillana, en Morena y Condado y en el valle del Guadalquivir de Jaén.

Mapa del pronóstico de la Aemet para la última semana de agosto.

El litoral cántabro y Liébana (Cantabria) también estarán este sábado en alerta amarillo por altas temperaturas, ya que los termómetros pueden marcar los 34 grados. De hecho, tal y como ha explicado Rubén del Campo, esto se debe a la “llegada de viento del sur”, que “hará que las temperaturas máximas se disparen” y “sean hasta diez grados más altas que el día anterior”.

La misma situación la encontramos en el País Vasco, que durante este 6 de septiembre permanecerá en aviso naranja desde las 13.00 a las 20.00 horas por temperaturas de hasta 37 grados en el litoral y el interior de Bizkaia.

Cambio de tiempo ante la llegada de un nuevo frente

Esta situación de estabilidad no durará mucho tiempo. A partir de la tarde podrían formarse tormentas, llegando a ser algunas de ellas localmente fuertes en el sureste peninsular. Esto, ante la llegada de un nuevo frente que alcanzará Galicia en la tarde-noche y que nos devolverá a la casilla de lluvias, tormentas y descenso térmico en su paso del oeste al este durante los siguientes días.

De hecho, a partir de las 21.00 horas, la Aemet ha activado un aviso amarillo en el oeste y el noroeste de A Coruña por fenómenos costeros. A este se suman otros en distintos puntos del territorio español: en Cádiz, por mala mar y fuertes rachas de viento; en Granada y Jaén, por tormentas; en Castilla-La Mancha, tres provincias con alertas por tormentas, que son Albacete, Cuenca y Guadalajara, y en la Comunidad Foral de Navarra, por fuertes rachas de viento.

Dos personas se protegen de la lluvia con un paraguas (Europa Press)

A partir del domingo, “el avance del frente dejará cielos nublados en buena parte del territorio, con lluvias en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León y Extremadura”, que podrían ser fuertes y persistentes en el oeste de la comunidad gallega. A esto se sumará una “bajada notable de las temperaturas” por la llegada de aire más fresco del Atlántico. Sin embargo, al área mediterránea llegará más recalentado, por lo que se espera que en estas zonas suban las temperaturas.

Aunque todavía hay cierta incertidumbre con respecto a lo que ocurrirá el lunes y el martes, se espera que el avance del frente continúe dejando precipitaciones, especialmente en el tercio norte, y los termómetros sigan bajando.

