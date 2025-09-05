Vuelve el calor este fin de semana, pero no por mucho tiempo: la Aemet alerta de la llegada de un nuevo frente

Dos personas con ropa veraniega y sombreros, a 18 de julio de 2025, en Málaga (Andalucía, España). (Álex Zea/Europa Press)

Ya hemos entrado en el otoño meteorológico, pero el clima parece que se niega a dejar del todo atrás el verano. Durante los últimos días, las temperaturas han sido más frescas en comparación al calor intenso que se ha vivido en los meses de junio, julio y agosto, pero una subida de los valores volverá a dejarnos un fin de semana bastante cálido.

Tal y como prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el frente atlántico que ha dejado lluvias en el norte peninsular se alejará por el Mediterráneo, dejando un ambiente inestable en este área. Así, se esperan tormentas en Cataluña, el sur de Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares que pueden llegar a ser “localmente fuertes”, según ha explicado el portavoz del organismo público, Rubén del Campo.

Esta inestabilidad ha obligado a activar algunos avisos en el mapa español: tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana cuentan con alertas naranjas por lluvias y amarillas por tormentas, concretamente en el litoral sur de Tarragona y los litorales norte y sur de Castellón. La situación en el área catalana se prevé que finalice a primera hora de la mañana, mientras que en Castellón se extenderá hasta las primeras horas de la tarde, cuando todavía podrán apreciarse “chubascos tormentosos más dispersos” sin descartar que “alguno sea localmente fuerte”.

Varias personas se protegen de la lluvia en Valencia (Biel Aliño/EFE)

En las islas Baleares, Mallorca está en aviso amarillo por fenómenos costeros en la sierra de Tramontana. En el sur peninsular, los vientos de 70-80 kilómetros por hora y la mala mar deja alertas en Cádiz, concretamente en la campiña, el Estrecho y el litoral.

Aún más calor el sábado

La jornada de este viernes en el resto del territorio será estable y, aunque se prevé que las máximas desciendan en la mayor parte del Mediterráneo y los interiores del tercio oriental de la península, el mercurio subirá “de forma clara en el oeste”. Así, en buena parte del país se superarán los 30 grados, llegando a 36 en la mitad sur e incluso superándose en el valle del Guadalquivir. Los cambios en las islas Canarias serán escasos y se espera que las mínimas desciendan tanto en Galicia como en el cuadrante nordeste peninsular, no bajando de los 20 grados en el Mediterráneo y el área del Guadalquivir.

Con respecto al sábado, esta subida de las temperaturas será incluso más acusada en la mayor parte del país. De hecho, será un ascenso “bastante marcado” en el Cantábrico, donde, por el momento, se han activado para el sábado alertas amarillas por altas temperaturas en Cantabria y País Vasco. Esto estará provocado por la llegada de vientos del sur, donde pueden alcanzarse de 34 a 36 grados y, en el valle del Guadalquivir, localmente los 38, como en la ciudad de Córdoba.

La situación de inestabilidad que ha dejado durante esta semana tormentas y lluvias en buena parte del norte peninsular se relaja el sábado, pues no se experimentarán apenas estos fenómenos. Sin embargo, al final del día se prevé el acercamiento de un nuevo frente que cubrirá los cielos de Galicia y dejará precipitaciones en la mitad oeste, sin descartar alguna tormenta aislada en el este peninsular.

Mapa del pronóstico de la Aemet para la última semana de agosto.

Será el próximo domingo cuando el frente tenga mayor incidencia: en su paso de oeste a este, dejará cielos cubiertos, nubosidad y precipitaciones, estas especialmente en Galicia, Asturias y el oeste de Castilla y León y Extremadura. Según la Aemet, serán más abundantes en el oeste gallego con posibilidad de que se conviertan en localmente fuertes o persistentes.