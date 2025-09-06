España

El “trasplante fecal”, una solución inesperada contra la diabetes y las enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio

El avance científico abre nuevas posibilidades para la medicina preventiva y personalizada, al modificar el microbioma intestinal antes de que aparezcan enfermedades crónicas

Gonzalo García Crespo

Microbioma intesyinal. (Ambar Lab)
Un solo trasplante de microbiota fecal administrado por vía oral puede reducir de forma duradera el riesgo de síndrome metabólico, diabetes y enfermedades cardíacas en adultos jóvenes obesos, según un estudio reciente de la Universidad de Auckland. El hallazgo señala una mejora sostenida de la salud metabólica durante al menos cuatro años tras el tratamiento, lo que abre nuevas perspectivas en la lucha contra enfermedades crónicas de alta prevalencia.

El estudio, iniciado en diciembre de 2020, incluyó a 87 adultos jóvenes con obesidad que recibieron cápsulas de trasplante de microbiota fecal, una mezcla de bacterias intestinales procesadas para su consumo oral. En el seguimiento realizado en 2025, los investigadores evaluaron a 55 de los participantes originales: 27 recibieron el trasplante y 28 un placebo. El método, que evita el sabor y olor desagradables asociados a este tipo de procedimientos, permitió analizar los efectos a largo plazo de una única dosis.

Los resultados mostraron que quienes recibieron el trasplante presentaron una reducción notable del síndrome metabólico, un conjunto de factores de riesgo que incluye presión arterial elevada, altos niveles de azúcar y grasa en sangre, aumento de la circunferencia de la cintura y colesterol alterado. Aunque no se observó una pérdida de peso significativa ni cambios relevantes en el índice de masa corporal, los participantes tratados sí registraron una disminución en la grasa corporal y mejores indicadores metabólicos en comparación con el grupo placebo. Además, la mezcla de bacterias trasplantada seguía presente en el organismo de los pacientes cuatro años después, lo que sugiere que el efecto beneficioso es duradero y que no siempre sería necesario repetir el tratamiento.

La salud metabólica determina cómo el cuerpo transforma los alimentos en energía y depende de la alimentación, la actividad física, el descanso y otros factores como el estrés o el consumo de tabaco y alcohol. Cuando se deteriora, aumenta el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, todas ellas agrupadas bajo el término “síndrome metabólico”. Este síndrome puede duplicar el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular y multiplicar por cinco la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

Un estudio apunta a que una dieta baja en carbohidratos sería beneficiosa para adultos con diabetes tipo 1.

Un riesgo menor de desarrollar diabetes

Wayne Cutfield, endocrinólogo pediátrico de la Universidad de Auckland, destacó la magnitud del hallazgo en el estudio publicado en Nature: “Lo impresionante es que un solo tratamiento produjo una reducción espectacular del síndrome metabólico que duró al menos cuatro años”. Cutfield subrayó que este avance implica “un riesgo mucho menor de desarrollar diabetes y enfermedades cardíacas a largo plazo” para los participantes tratados.

El potencial del trasplante de microbiota fecal no se limita a la salud metabólica. Otros estudios han sugerido que este tipo de intervención podría ser útil en el tratamiento de cáncer, enfermedades cerebrales y el envejecimiento, aunque estos beneficios adicionales no forman parte de las conclusiones del estudio principal de Auckland. El procedimiento, que puede generar cierta reticencia por su naturaleza, se realiza mediante cápsulas que aíslan el contenido, eliminando el sabor y el olor, y ha demostrado ser seguro en los ensayos realizados.

De cara al futuro, los investigadores planean ampliar el número de participantes y profundizar en la identificación de las bacterias intestinales responsables de los efectos positivos observados.

