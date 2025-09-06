España

El top de lo más visto en Disney+ España para disfrutar acompañado

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Disney+ para estar a la altura de la competencia

Por Infobae Noticias

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Lilo & Stitch

Lilo es una niña hawaiana que se siente sola y decide adoptar un "perro" muy feo al que llama Stitch. Stitch sería la mascota perfecta.. si no fuera en realidad un experimento genético que ha escapado de un planeta alienígena y que ha aterrizado en la tierra por casualidad. Con su amor y su inquebrantable fe en el "ohana" (el concepto hawaiano de la familia), Lilo termina conquistando el corazón de Stitch y le ofrece algo que el original perro nunca pensó tener: un hogar.

2. Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth)

Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta. El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

3. Thunderbolts

Un grupo de supervillanos y antihéroes van en misiones para el gobierno. Basado en la serie de cómics del mismo nombre.

4. The Fantastic Four: First Steps | A Special Look

5. Los Increíbles 2

Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida 'normal' con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack cuyos superpoderes descubriremos. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte.

6. Mickey Mouse Clubhouse

7. Amanda Knox: Una historia retorcida (The Twisted Tale of Amanda Knox)

Miniserie inspirada en la historia de cómo Amanda Knox fue condenada injustamente por el trágico asesinato de su compañera de piso, Meredith Kercher y su lucha para recuperar la libertad.

8. Los Increíbles (The Incredibles)

Como Mr. Increíble y Elastigirl, Bob y su esposa Helen estaban entre los mejores luchadores contra el crimen. Por fin pueden volver a la acción cuando una misteriosa llamada cita a Bob en una isla remota.

9. Blancanieves (Snow White)

Tras la desaparición del benévolo Rey, la Reina Malvada dominó la otrora bella tierra con una vena cruel. La princesa Blancanieves huye del castillo cuando la Reina, celosa de su belleza interior, intenta matarla. En lo profundo del oscuro bosque, se topa con siete enanos mágicos y un joven bandido llamado Jonathan. Juntos, luchan por sobrevivir a la implacable persecución de la Reina y aspiran a recuperar el reino en el proceso.

10. Los descendientes (Descendants)

Un reino de hoy en día idílico donde el hijo adolescente benevolente del rey Adam y la reina Bella, Ben, ofrece una oportunidad de redención de los descendientes de los villanos clásicos de Disney: Cruella de Vil (Carlos), Maléfica (Mal), la Reina Malvada (Evie) y Jafar (Jay).

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Bing Guan)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.

