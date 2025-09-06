España

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer los datos diarios del mercado energético en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

El precio del servicio eléctrico
El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este domingo 7 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la energía eléctrica varía constantemente por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 7 de septiembre

Precio medio: 31.84 euros por megavatio hora

Precio más alto: 111.56 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 23.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 14.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 25.15 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 21.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 18.32 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 26.28 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 14.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 19.99 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 26.5 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 25.3 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 4.96 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.66 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.16 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 6.08 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 47.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.02 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 98.21 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 111.56 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 104.9 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 97.0 euros por megavatio hora.

