La Aemet alerta del cambio de tiempo: España pasará de máximas de 35ºC a un ambiente "muy cálido con temperaturas de verano en todo el país"

Este martes, un frente poco activo dejará nubosidad en el tercio noroeste y lluvias débiles que irán extendiéndose por Galicia

María Santos Viñas

María Santos Viñas

Vista de la playa de
Vista de la playa de Sa Mesquida, Menorca, a 15 de agosto de 2025. (EFE/David Arquimbau Sintes)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha anunciado un cambio de tiempo tras varias jornadas con temperaturas “por debajo de lo normal” para esta época del año. A través de su cuenta de X, han apuntado que “a partir del viernes el ambiente será muy cálido, con temperaturas de verano en todo el país”. Respecto a las lluvias, hasta el fin de semana quedarán reducidas a Galicia y a partir del viernes habrá un “predominio de sol sin precipitaciones significativas”. No obstante, el domingo se esperan, de nuevo, chubascos en el noroeste de la península. Por ahora, este martes se mantienen los cielos despejados en casi todo el país y los termómetros no alcanzarán los 35 grados.

Durante esta jornada, un frente poco activo dejará nubosidad en el tercio noroeste y lluvias débiles que irán extendiéndose de oeste a este por Galicia y las regiones aledañas. Al otro lado del país, en el este de Cataluña, el litoral sur de Valencia y Baleares pueden darse chubascos aislados, localmente fuertes en Cataluña y sin descartarlo en Valencia. En el resto de España, predominarán nubes altas que no dejarán lluvias. En cuanto al mercurio, las temperaturas máximas irán en aumento. Aun así, la Aemet no espera que se superen 34 grados, mientras que las mínimas no bajarán de 20 en el casi todo el área mediterránea.

La playa de Sopela (Bizkaia)
La playa de Sopela (Bizkaia) vacía por el mal tiempo en Sopelana, a 29 de agosto de 2025. (EFE/Luis Tejido)

Nueva subida del mercurio

Según la previsión, el miércoles continuará el ascenso generalizado de las temperaturas, “que ya serán propias de la época del año o incluso más altas en el tercio norte”, conforme matiza el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Así, ciudades como Santander, Bilbao o San Sebastián rondarán los 30 grados, mientras que en ciudades como Córdoba, Sevilla o Murcia, podrán llegar hasta los 36 grados. No obstante, las nubes seguirán descargando agua en el norte del país. Un nuevo frente comenzará a entrar por el norte de la península y dejará lluvias en Galicia y en el resto de áreas del Cantábrico. También habrá tormentas en Cataluña y Baleares, sin descartarlo en otros puntos de la vertiente mediterránea.

Noticias del día 02 de septiembre del 2025.

El jueves el frente continuará circulando de oeste a este y dejará lluvias en las comunidades cantábricas y en Pirineos. De hecho, la Aemet alerta de que podrán estar acompañadas de tormenta y afectar a otras zonas del norte y este del territorio. Respecto al mercurio, durante esta jornada, se espera una bajada de las temperaturas en el tercio norte y pocos cambios en el resto del país.

De cara al viernes y fin de semana, “aunque no se puede descartar la formación de tormentas en el norte y este de la península”, la Aemet espera un tiempo más estable y con temperaturas más altas en casi toda España. Según la previsión, el ambiente será cálido para la época. Creen que el mercurio sobrepasará los 34 grados de forma generalizada, especialmente el sábado y el domingo.

Temperaturas cálidas y lloviznas débiles en Canarias

Por su parte, en Canarias, durante esta semana predominará el régimen de vientos alisios durante la mayor parte de la semana. “Vientos que soplarán con intensidad en las zonas expuestas y arrastrarán nubes al norte de las islas más montañosas, sin descartar algunas lloviznas por allí”, advierten. Los cielos estarán más despejados en el sur. Será una semana de temperaturas suaves con mínimas entre 24 grados y máximas entre 26 y 29 grados en las zonas costeras del archipiélago.

