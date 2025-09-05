España

Se aprovechan de que su hija es cajera en el supermercado para pagar solo 20 euros por una compra de 150 y les pillan: se enfrentan a un delito por intento de hurto

El encargado se dio cuenta del engaño al observar acciones inusuales por parte de la trabajadora

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Una línea de cobro en
Una línea de cobro en un supermercado (Adobe Stock)

Ha vuelto a ocurrir. En Italia ya son varios los hurtos en supermercados que implican tanto a los clientes como a los empleados del establecimientos, que operan en favor de familiares o conocidos para que estos obtengan descuentos ilegales por sus compras. Según ha publicado recientemente el medio italiano Corriere di Bologna, este suceso ha tenido lugar esta vez en el municipio de Poviglio, en la zona baja de Reggio Emilia.

La cajera del supermercado, de 26 años, y sus padres, han sido denunciados por los Carabineros por un intento de hurto con agravantes: según aseguran, la trabajadora del establecimiento habría cobrado deliberadamente solo 20 euros a sus progenitores por una compra cuyo valor ascendía hasta cerca de los 150.

Una vez llegaron al negocio, los padres de la joven, de 53 años la madre y 64 el padre, llenaron el carro y se colocaron en la línea de cobro en la que trabajaba su hija. Al pasarlos por el lector de códigos de barras, el total de los productos que pretendían comprar eran aproximadamente ochenta, pero la cajera canceló gran parte de ellos para realizar un gran descuento a sus familiares.

Así, los padres, también acusados de hurto, solamente tuvieron que pagar una pequeña parte de todo lo que querían llevarse a casa. Sin embargo, no llegaron a salir del establecimiento con las bolsas: el encargado observó una serie de acciones inusuales de la cajera, por lo que solicitó al guardia de seguridad del supermercado que detuviera a la pareja antes de que abandonasen el lugar y revisara su ticket de compra.

Cajera de supermercado (Freepik)
Cajera de supermercado (Freepik)

Al hacer esto, pronto se dieron cuenta del engaño, por lo que llamaron a los Carabineros de Poviglio, que detuvieron tanto a la cajera como a sus padres. En la comisaría, los tres fueron acusados formalmente de un intento de hurto agravado, cuya denuncia ya ha sido presentada ante la Fiscalía de Reggio Emilia.

Un ‘modus operandi’ habitual

No es la primera vez que ocurre una situación similar a esta en Italia y en otros países. El pasado sábado 30 de agosto, la cajera de un supermercado y una clienta fueron arrestadas en la localidad de Santa Maria Capua Vetere, en la provincia de Caserta, por una dinámica parecida.

Según destacó el diario Corriere del Mezzogiorno, el establecimiento comenzó a detectar prácticas inusuales por parte de las dos mujeres en sus controles de seguridad. Según los primeros análisis, la trabajadora no había emitido los recibos correspondientes de numerosos productos que habían sido adquiridos por la clienta, lo que le había permitido llevarse a casa una gran cantidad de bienes de manera gratuita o pagando cantidades muy reducidas.

El valor total de los productos sustraídos asciende a 255,28 euros, por lo que ambas mujeres, de 39 años, fueron arrestadas por los Carabineros de la comisaría local y puestas bajo arresto domiciliario a la espera del juicio.

Facua critica la subida del precio de los huevos en los supermercados.

Casos similares se han producido en los últimos meses en lugares como Pésaro, también en Italia, donde un hombre de 58 años con “dificultades económicas” fue arrestado después de que una de las cajeras del supermercado le hubiese permitido llevarse compras por un valor de aproximadamente 180 euros sin pagar nada.

